Tretina ľudí v oblasti cestovného ruchu môže prísť o prácu, tržby môžu byť polovičné

Desaťtisíc ľudí bez práce

Očakávajú zníženie DPH

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) očakáva, že tržby ubytovacích a stravovacích zariadení v dôsledku koronakrízy môžu tento rok klesnúť o viac ako 50 percent, teda zhruba o vyše 500 miliónov eur.O prácu môže prísť viac ako tretina, čiže 38-tisíc pracovníkov hotelov, penziónov, reštaurácií, kaviarní a iných stravovacích prevádzok.O kritickej situácii v odvetví a chýbajúcich opatreniach vlády rokoval Zväz cestovného ruchu SR v pondelok dopoludnia v Bratislave na mimoriadnom valnom zhromaždení spolu so zástupcami rôznych aj nečlenských organizácií.Hlavnou témou sú prioritné opatrenia štátu na pomoc a reštart služieb cestovného ruchu."Práve teraz, na začiatku letnej sezóny a prázdnin, potrebujú tisíce malých zamestnávateľov a ich zamestnanci vedieť, či môžu rátať s podporou štátu. V opačnom prípade bude situácia výrazne horšia a naplnia sa negatívne scenáre," povedal prezident ZCR Marek Harbuľák, ktorý je zároveň generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.Cestovný ruch je najviac postihnutým sektorom ekonomiky v dôsledku opatrení štátu proti koronavírusu od marca tohto roka.Na základe údajov Štatistického úradu SR len v marci a apríli prišlo o prácu v ubytovacích a stravovacích zariadeniach vyše desaťtisíc ľudí - kuchárov, čašníkov a servírok, chyžných a recepčných.Prevádzkovatelia v cestovnom ruchu očakávajú najmä zníženie dane z pridanej hodnoty na služby v odvetví, ako aj to, že štát bude uhrádzať za zamestnancov časť rekreačného príspevku.Ministerstvo dopravy a výstavby SR už avizovalo, že pripravilo predbežný návrh, aby štát preplácal zamestnávateľom 55 % z príspevku na domácu rekreáciu v maximálnej výške 500 eur ročne.Nárok na príspevok v podnikoch a organizáciach s 50 a viac zamestnancami by už mali mať všetci zamestnanci, s výnimkou tých v skúšobnej lehote.V súčasnosti platí, že musia u zamestnávateľa pracovať minimálne dva roky, aby mohli o príspevok požiadať. Zväz cestovného ruchu SR združuje trinásť asociácií, združení, organizácií a firiem v tomto odvetví.