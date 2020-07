Americkí vojaci stáli Nemecko počas desiatich rokov takmer miliardu eur, hovoria čísla

Centrum operácií na Blízkom východe

Nemecko sa k cieľu nepribližuje

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda zaplatila za uplynulé desaťročie za náklady spojené s umiestnením amerických vojakov v Nemecku takmer miliardu eur. Vyplýva to z čísel, ktoré poskytlo nemecké ministerstvo financií, po otázke opozičnej poslankyne zo strany Ľavica Brigitte Freihold. Informujú o tom tlačové agentúry AP a dpa.Podľa ministerstva financií zaplatila nemecká vláda v rokoch 2010 - 2019 982,4 milióna eur. Z toho 648,5 milióna eur putovalo na stavebné práce.Nemecko je centrom pre americké operácie na Blízkom východe a v Afrike. Minulý mesiac americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil zníženie počtu vojakov v Nemecku z 34 500 na 25-tisíc. Nemecko o tomto kroku neupozornili.Trumpov krok prišiel po tom, čo vyjadril rozhorčenie nad tým, že Nemecko neplní ciele týkajúce sa výdavkov na obranu v rámci NATO.Podľa neho Berlín nedáva dosť na svoju obranu a nepribližuje sa k cieľu míňať na to do roku 2024 minimálne dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP).Podľa dát NATO Nemecko míňa na svoju obranu okolo 1,38% HDP. Berlín plánuje do roku 2024 dosiahnuť 1,5% HDP a trvá na tom, že na tejto úrovni naplní ciele NATO o plánovaní obrany.Spojené štáty vynakladajú na obranu 3,4% HDP a míňajú tak za týmto účelom viac ako všetkých 29 ďalších spojencov dokopy.