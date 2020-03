Trhovisko Miletičova v sobotu znovu otvoria pre verejnosť, kúpite tam však len potraviny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Trhovisko Miletičova bude od soboty opäť otvorené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala mestská časť Ružinov. Trhovisko bolo od stredy uzatvorené pre podozrenie nákazy koronavírusom u jednej z predajkýň."Testy potvrdili, že žena nemá koronavírus. Už od soboty preto bude Trhovisko Miletičova opäť fungovať," uvádza mestská časť s tým, že predávať sa bude iba zelenina, ovocie a potraviny. "Stravovacie zariadenia budú k dispozícii maximálne do 18:00," doplnila mestská časť.Informáciu potvrdil aj starosta Ružinova Martin Chren. "Podľa správ priamo z komunity predajcov predajkyňa oblečenia z Miletičky bola prepustená z nemocnice, vďakabohu s negatívnym nálezom. Po štvrtkovej dezinfekcii trhovisko preto od soboty môžeme otvoriť, avšak len pre potravinový tovar, " uviedol starosta na sociálnej sieti.Mestská časť Ružinov, ktorá je prevádzkovateľom trhoviska Miletičova, rozhodla v stredu o jeho uzavretí až do odvolania. Išlo o preventívne opatrenie, nakoľko jedna z predajkýň oblečenia, ktorá mala údajne pozitívnu cestovateľskú anamnézu, bola v utorok večer hospitalizovaná v nemocnici.Prejavy jej ochorenia boli totožné s prejavmi bežnej chrípky, ale aj koronavírusu, preto mestská časť trhovisko uzatvorila, až do doby, kým budú známe výsledky lekárskych testov.