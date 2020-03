Niektoré samosprávy zaviedli preventívne opatrenia proti koronavíruse skôr ako krízový štáb

Povinná karanténa

12.3.2020 - Predsedovia samosprávnych krajov na rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach informovali o preventívnych opatreniach, ktoré na ich území príjmu. Reagujú tak na výsledok štvrtkového zasadnutia Ústredného krízového štábu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.„Som rád, že aj štát prijal opatrenia, ktoré sme v našom kraji mali zavedené už niekoľko dní, a to povinná karanténa pre tých, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí, či zatvorenie škôl. Malo by to byť síce naopak, to znamená, štát by nám mal dávať inštrukcie a pokyny, čo by sme v samosprávach mali robiť v krízových situáciách, keďže má na to viac peňazí aj odborníkov. Pevne verím, že týmito preventívnymi opatreniami a disciplínou ľudí sa nám podarí zamedziť šíreniu nového koronavírusu,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.Podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu budú zavedené hraničné kontroly, zatvoria sa všetky tri medzinárodné letiská, zastavená bude medzinárodná preprava okrem zásobovania, platiť bude povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.Okrem toho budú zatvorené všetky školy a školské zariadenia, zatvoria sa aj kultúrne a sociálne zariadenia. Obmedzenia sa dotknú aj obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť iba potraviny, lieky a drogériu.Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, lyžiarske strediská, rekreačné strediská a aquaparky. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.„Všetky kraje pristúpia k obmedzeniu v prímestskej autobusovej doprave, ktorá bude fungovať v prázdninovom režime. Vyzývame ľudí, že nariadená karanténa v domácom prostredí neznamená, že si budeme vybavovať súkromné veci. Buďme ohľaduplní, ak máme pozitívnu cestovateľskú anamnézu, zostaňme doma. Na stránkach jednotlivých samosprávnych krajov nájdete najdôležitejšie informácie, zdržme sa šírenia falošných poplašných správ,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda SK8 Jozef Viskupič.V rámci Košického samosprávneho kraja začnú prímestské autobusy jazdiť v prázdninovom režime od piatka 13. marca, minimálne po dobu 14 dní. Medzinárodná linka do Hidásnémeti bude rovnako od zajtra pozastavená.Kraje zároveň presadzujú, aby došlo k posilneniu sanitiek, ktoré sú schopné robiť mobilné odbery. Zároveň budú od krízového štábu žiadať, aby sa doba testovania skrátila a aby sa ľudia vedeli k týmto odberom dostať rýchlejšie.Podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu, písomné maturitné skúšky, ktoré sa mali na stredných školách konať v priebehu budúceho týždňa, sa presúvajú.„V Košickom kraji sú stredné školy zatvorené od 29. februára, nakoľko minulý týždeň boli na východe jarné prázdniny. Podľa našich informácií zo škôl, práve počas prázdnin bol v rizikovej krajine každý desiaty žiak alebo zamestnanec školy, prípadne prišiel do kontaktu s osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Nečakali sme preto na opatrenia z národnej úrovne a riaditeľské voľno sme nariadili už od 9. marca. Vítame, že k prijímaniu takýchto preventívnych opatrení sa teraz pridal aj štát,“ dodal podpredseda KSK Daniel Rusnák.