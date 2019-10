Tri košické univerzity a SAV podpísali memorandum

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 1. októbra (TASR) – Memorandu o spolupráci za účelom vytvorenia vedeckého klastra podpísali v utorok tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Slovenská akadémia vied (SAV). Ich vedenie sa zhodlo, že ide o prirodzené vyústenie doterajšej spolupráce.V texte memoranda sa uvádza, že jedným z poslaní vedeckého klastra je pozdvihnúť národný i medzinárodný profil jeho členov na účely získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií.uviedol rektor TUKE Stanislav Kmeť s tým, že z klastra by v blízkej budúcnosti mohlo vzniknúť združenie.dodal. Rektor UPJŠ Pavol Sovák pripomenul, že spájanie sa veľkých univerzít do sietí je európsky trend.Podľa slov rektorky UVLF Jany Mojžišovej takáto spolupráca prinesie aj zvýšené šance na získanie zahraničného partnera a následne aj viac peňazí na výskum. Hovorí, že sa zvýši aj pravdepodobnosť na personálne prepojenie so zahraničnými laboratóriami. Rovnako pripomenula, že spolupráca medzi košickými univerzitami, ale aj SAV je už dlhodobá. Ako príklad uviedla projekty v oblasti regeneračnej medicíny a rôznych implantátov, v ktorých prepájajú medicínu, techniku a základný výskum SAV.Ako pripomenul predseda SAV Pavol Šajgalík, nedávno takéto memorandum o spolupráci v oblasti vedy podpísali SAV, Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU).povedal s tým, že si od toho sľubujú zvýšenie kvality vedeckej práce či štúdia.uzavrel.