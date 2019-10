ESĽP: Úrady v Bosne musia zbúrať srbský pravoslávny kostol

ESLĽP, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 1. októbra (TASR) - Úrady v Bosne a Hercegovine musia zbúrať srbský pravoslávny kostol postavený na pozemku zhabanom Moslimom (Bosniakom), ktorí utiekli zo svojich domovov počas občianskej vojny v krajine rokoch 1992 - 1995. Rozhodol o tom v utorok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, informovala agentúra AFP.Kostol bol postavený v roku 1998 v dedine Konjevič Polje, a to na pozemku ženy menom Fata Orlovičová. Obec sa nachádza ďaleko Srebrenice, kde v roku 1995 srbské jednotky zabili vyše 8000 moslimských mužov a chlapcov vrátane manžela Orlovičovej.Po tom, čo sa vrátila domov so svojimi príbuznými, pozemky im vrátili na základe Daytonských mierových dohôd, avšak s výnimkou pozemku, na ktorom stál kostol.Právne úsilie jej rodiny o premiestnenie kostola bolo neúspešné napriek rozhodnutiam miestneho súdu z rokov 1999 a 2001 v prospech Orlovičovej.Miesto sa tak stalo zdrojom napätia a niekedy viedlo ku konfliktom medzi miestnymi Srbmi a Moslimami.uviedol ESĽP.Súd dal úradom tri mesiace na odstránenie kostola od momentu, keď sa jeho rozhodnutie stane právoplatným, a nariadil im zaplatiť Orlovičovej 5000 eur ako náhradu škody.Približne 40 percent z 3,8 milióna obyvateľov Bosny tvoria Moslimovia, 31 percent pravoslávni Srbi a desať percent rímskokatolícki Chorváti.