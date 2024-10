Tri najčastejšie digitálne podvody. Ako ich odhaliť a vyhnúť sa im?

Podvodné brigády: Rýchle peniaze môžu byť drahé

Ako rozpoznať podvodné brigády?

Podvodné investície: Sľuby o rýchlom zisku môžu byť pasca

Ako rozpoznať podvodné investície?

Podvodné e-shopy: Lacné nákupy môžu vyjsť draho

Ako odhaliť podvodné e-shopy?

Ako banky pomáhajú chrániť svojich klientov

25.10.2024 (SITA.sk) -Digitálne hrozby sú dnes neoddeliteľnou súčasťou online sveta. Podvodníci neustále prichádzajú s novými taktikami, ako zneužiť dôveru ľudí a získať prístup k ich financiám. Na to, aby ste sa chránili pred týmito hrozbami, nemusíte mať superschopnosti, stačí využívať moderné bezpečnostné nástroje a vedieť, na čo si dávať pozor.Na edukáciu verejnosti o digitálnych podvodoch a spôsoboch ochrany dát a financií, sa zameriava aj každoročná kampaň od mBank. Okrem iného upozorňuje na najčastejšie formy kybernetických útokov S vidinou rýchlych zárobkov sa čoraz viac ľudí stáva obeťami podvodných pracovných ponúk. Brigády, ktoré sľubujú vysoký zárobok za minimálnu námahu, často skrývajú podvodné praktiky. Ide o pomerne nový typ podvodu. Nejde len o nevyplatené mzdy, ale mnohí podvodníci využívajú údaje uchádzačov na krádež identity alebo iné nelegálne aktivity. Ako upozorňuje kyber expert Tomáš Mika z mBank: "Podvodné brigády sú často sofistikovane pripravené a zamerané na ľudí, ktorí hľadajú rýchly príjem."Prvým varovným signálom je určite to, že vám zamestnávateľ sľubuje neprimerané odmeny za odvedenú prácu – napríklad desiatky EUR za lajkovanie pár videí. Ďalším krokom už ale môže byť investícia, aby ste sa dostali k vyšším zárobkom. Prípadne vás "povýšia" a vy budete rozposielať ľuďom výplaty za lajkovanie. V prvom prípade svoju investíciu už nikdy neuvidíte, v druhom sa dokonca dopúšťate trestnej činnosti prania špinavých peňazí a môžete byť trestne stíhaní.Podvodné brigády vám preto môžu spôsobiť vážne problémy. Okrem finančných strát môžete byť zneužití na pranie špinavých peňazí alebo iné nelegálne aktivity, čo môže mať právne dôsledky. "Vždy skontrolujte, či firma existuje, či má reálne sídlo a či sú o nej dostupné recenzie alebo informácie od iných zamestnancov," radí expert z mBank . A čo robiť, ak vám už neznáme peniaze na účet prišli? "Dôrazne odporúčame neprevádzať ich na iné účty. Túto skutočnosť nahláste svojej banke a Polícii Slovenskej republiky alebo administrátorovi sociálnej siete," dodáva Mika.V posledných rokoch sa digitálny priestor zaplnil množstvom ponúk na investície, ktoré často sľubujú nereálne výnosy za veľmi krátky čas. Tieto podvody využívajú aktuálne trendy – kryptomeny, nehnuteľnosti či akciové trhy – a podvodníci vytvárajú profesionálne vyzerajúce webové stránky a falošné platformy, ktoré majú nalákať naivných investorov.Podvodníci zároveň využívajú fotky a videá generované pomociou AI. Investíciu vám tak pokojne môže odporučiť investičný magnát, politik alebo známa osobnosť. Podvodníci tým dodávajú svojim ponukám na dôveryhodnosti - ľudia autoritám a známym tváram veria.Ak sa vám zdá investícia príliš dobrá na to, aby bola pravdivá, pravdepodobne ide o podvod. "V takomto prípade sa scenáre môžu veľmi líšiť. Dva asi najbežnejšie však sú cez sociálne siete a podobné masové platformy, kde bývajú zneužité známe osobnosti za použitia fotomontáží či podvodných audio a video nahrávok. Druhým častým spôsobom je priamy telefonický kontakt podvodníkom. Najčastejšie argumentuje jedinečnou ponukou, časovým obmedzením len počas daného telefonátu, snahou bánk výhodnú investíciu pred ľuďmi utajiť a pod.," dopĺňa kyber expert Tomáš Mika z mBank:Dôležitým krokom je dôkladné preverenie každej investičnej ponuky – pozrite sa na licenciu spoločnosti, skúsenosti ostatných používateľov a či má firma oprávnenie poskytovať investičné služby. Vyhýbajte sa všetkým platformám, ktoré od vás žiadajú okamžité vklady bez možnosti dôkladného preverenia.Podvodné investície vás môžu pripraviť nielen o peniaze, ale aj o dôveru v reálne investičné možnosti. Preto je vždy lepšie byť opatrný a preverovať všetky zdroje.Nakupovanie online je dnes bežnou súčasťou našich životov, no spolu s rastúcim počtom e-shopov rastie aj počet falošných. Podvodné e-shopy lákajú na extrémne nízke ceny a ponúkajú tovar, ktorý v skutočnosti nedodajú, alebo dodajú nekvalitné produkty. Môžu dokonca zneužiť aj vami zadané údaje a vybieliť vám účet.Pri nákupoch z neznámych webových stránok si vždy overte, či je e-shop registrovaný na zozname rizikových a podvodných internetových obchodov v SOI alebo ČOI, či má pozitívne recenzie a kontaktné údaje, ktoré môžete preveriť. Využívajte bezpečné platobné metódy a bezpečnostné funkcie, ako je napríklad eKarta Visa od mBank . "eKarta Visa je virtuálna karta, ktorú si môžete nabiť len na určitú sumu a použiť ju pri online nákupoch. Takto, aj keby došlo k zneužitiu, podvodník sa dostane len k limitovanej čiastke, ktorú máte na karte, pretože je oddelená od vašeho účtu. Tým ochránite svoje úspory a váš účet zostane v bezpečí," hovorí kyber expert.Niektoré finančné inštitúcie si uvedomujú, že bezpečnosť je prioritou. Preto vyvinuli niekoľko jednoduchých, ale efektívnych nástrojov na ochranu klientov pred podvodmi. Jednou z noviniek, ktorú ponúka napríklad mBank, je funkciaTá vám pomôže rozpoznať podvodné telefonáty, tzv. vishing. Ak vám niekto zavolá a vydáva sa za banku, mBank vám pošle overovaciu správu do mobilnej aplikácie, aby ste mohli skontrolovať, či hovor skutočne pochádza od vašej banky.Digitálne podvody sú stále rozšírenejšie, no správnou edukáciou a využívaním moderných bezpečnostných nástrojov môžete svoje peniaze ochrániť. mBank ako dôveryhodný partner ponúka svojim klientom nielen bezpečnostné funkcie, ale aj cenné rady, ako sa chrániť pred digitálnymi hrozbami.Informačný servis