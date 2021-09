Tri regióny Poľska zrušili po tlaku Európskej únie svoje uznesenia namierené proti LGBT ľuďom

Zablokovali by vyše sto miliónov

Porušovanie práv LGBT ľudí

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tri poľské regióny v pondelok odhlasovali zrušenie uznesení z roku 2019, ktoré ich vyhlasovali za zóny bez „LGBT ideológie“.Podkarpatské, Lubelské a Malopoľské vojvodstvo tak spravili po tom, čo Európska komisia pohrozila zablokovaním finančných prostriedkov, informuje spravodajský portál BBC. K rovnakému kroku už minulý týždeň pristúpilo Svätokrížske vojvodstvo.Miestne orgány v oblastiach začali prijímať uznesenia, pretože kampane za práva LGBT ľudí podľa nich predstavujú útok na tradičné, katolícke hodnoty.V roku 2019 podobné rezolúcie prijalo takmer sto ďalších regiónov, čo sa však stretlo s nevôľou Európskej únie , podľa ktorej porušili zákony o diskriminácii.Európska komisia neskôr vyzvala päť veľkých regiónov na zrušenie uznesení, pričom pohrozila, že ak by zostali v platnosti, zablokovala by do 126 miliónov eur pre ich miestne samosprávy z eurofondov.Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro finančný nátlak z Bruselu označil za vydieranie a „útok na Poľsko a miestne samosprávy“.Vzťahy párov rovnakého pohlavia Poľsko zákonne neuznáva, pričom tam tiež nemôžu adoptovať deti.Európske orgány upozorňujú na porušenie práv LGBT ľudí v Poľsku, ktoré podľa nich porušujú európske zákony o diskriminácii, a Európska komisia v júli v tejto súvislosti oznámila aj právne kroky proti Varšave.