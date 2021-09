Referendum o novej ústave Bieloruska má byť vo februári 2022. Lukašenko sľúbil, že nepustí opozíciu k moci

Po prijatí ústavy vraj odstúpi

Zmanipulované voľby

Represiami k žiadanému výsledku

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský autoritársky prezident Alexander Lukašenko v utorok oznámil, že referendum o novej ústave tejto postsovietskej krajiny sa bude konať vo februári 2022. Zároveň vyslovil sľub, že nedovolí opozícii dostať sa k moci.Tento krok by podľa analytikov mohol ešte viac upevniť pozíciu 67-ročného prezidenta po mesiacoch protestov namierených proti nemu.Lukašenko uviedol, že návrh novej ústavy obsahuje prerozdelenie právomocí medzi hlavné vetvy vlády i nový riadiaci orgán - Celobieloruské ľudové zhromaždenie.„Cieľom zmien je dosiahnuť väčšiu harmóniu a vyváženosť ústavy prerozdelením právomocí prezidenta, parlamentu a vlády a ustanovenie štatútu Celobieloruského ľudového zhromaždenia,“ povedal Lukašenko.Hlava štátu, ktorá v Bielorusku vládne od roku 1994, neposkytla podrobnosti o navrhovanom znení novej ústavy ani o úlohe, ktorú by malo vykonávať Celobieloruské ľudové zhromaždenie.Lukašenko už skôr povedal, že po prijatí novej ústavy odstúpi z funkcie prezidenta, ale v ostatných mesiacoch o tejto možnosti prestal hovoriť.„Konečné rozhodnutie bude na ľuďoch, referendum sa uskutoční najneskôr vo februári budúceho roka,“ podotkol Lukašenko.Počas 27 rokov vo funkcii prezidenta Lukašenko usporiadal tri referendá, ktorými zrušil limity týkajúce funkčných období prezidenta, zmenil ústavu a opätovne zaviedol sovietsky vyzerajúce štátne symboly.Po vlaňajších voľbách sa Lukašenko ocitol pod tlakom. V nich podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil, no opozícia i zahraničie považujú výsledky hlasovania za zmanipulované.V uliciach bieloruských miest následne vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi, ktoré trvali niekoľko mesiacov.Režim v Bielorusku neváhal na potlačenie protestov použiť tvrdé zásahy, pričom výsledkom boli tisícky zatknutých, uväznených či dokonca mučených ľudí. V ostatných týždňoch sa vyskytli aj početné represie voči zástupcom médií.Lukašenko v utorok opäť sľúbil, že nenechá opozíciu dostať sa k moci, pričom tvrdil, že by mohli „zničiť krajinu“.Ako uviedol nezávislý analytik Valerij Karbalevič, „Lukašenko neplánuje nikam odísť a stupňuje represie, aby zaistil požadovaný výsledok referenda“.„Kremeľ mu pomohol udržať sa pri moci a referendum je na to nevyhnutné,“ skonštatoval Karbalevič.