Tri štarty, tri prehry. Jaroslav Halák nezažíva v bránke New York Rangers vydarený úvod sezóny

Piata najhoršia úspešnosť zákrokov

Gólový priemer tiež neteší

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nezažíva vydarený úvod sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL, prehral pri všetkých troch doterajších štartoch v drese tímu New York Rangers Podľa experta Brendana Azoffa z portálu The Hockey Writers nie sú jeho výkony postačujúce a nepomáha kolegovi Igorovi Šesťorkinovi tak ako by mal. Stráca preto dôveru trénera Gerarda Gallanta "Jazdci" bodovali v siedmich z úvodných desiatich zápasov ročníka a vo všetkých chytal Šesťorkin, s Halákom v bránke prišli tri prehry bez bodového zisku."Aj keď prehry neboli len jeho vina, je pravda, že nechytal dosť dobre na to, aby mu tím dal viac príležitostí. Nedostatok dôvery od trénera Gallanta sa ukázal minulý víkend, keď Šesťorkin chytal dvakrát v priebehu dvoch dní. Samozrejme, šance tímu na víťazstvo drasticky stúpajú s víťazom Vezinovej trofeje v bránke, ale Halák za ním výrazne zaostáva," napísal Azoff."Halákova úspešnosť zákrokov na úrovni 86,7 percenta je piata najhoršia v lige spomedzi brankárov s aspoň jedným štartom. Jednoducho nedokázal poskytnúť tímu také brankárske výkony, aby mohol odľahčiť Šesťorkina. Pre Rangers je kľúčové, aby Halák chytal lepšie, a to nielen pre zbieranie bodov do tabuľky, ale aj preto, aby nebol Šesťorkin preťažený. Rangers hrali v tejto sezóne už dvakrát dva zápasy v priebehu dvoch dní a raz oba duely odchytal Šesťotkin. Na programe majú ešte 14 dvojzápasov a Halákove výkony sú o to dôležitejšie," myslí si Azoff.Tridsaťsedemročný Bratislavčan naposledy chytal v minulotýždňovom stretnutí proti New Yorku Islanders (0:3), v ktorom inkasoval trikrát z 29 striel.Pri predošlej prehre s Columbusom Blue Jackets (1:5) pustil za chrbát päť z 21 pukov súpera a pri premiére v bránke Rangers proti Winnipegu Jets (1:4) zastavil 30 z 33 streleckých pokusov. Doposiaľ v priemere inkasoval 3,69 gólu na zápas.