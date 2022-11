Slovanu stačí vo Vilniuse neprehrať a postúpi do play-off Európskej konferenčnej ligy. Pôjdeme do toho naplno, tvrdí Zmrhal

Všetko majú vo svojich rukách

Spoliehajú sa aj na fanúšikov

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava je blízko k postupu do jarnej vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023, vo štvrtkovom záverečnom zápase H-skupiny na pôde litovského Žalgirisu Vilnius mu stačí neprehrať."Belasí" sú momentálne na čele tabuľky s ôsmimi bodmi, rovnako osem bodov má aj druhý FC Bazilej zo Švajčiarska. Tretí je arménsky Pjunik Jerevan so šiestimi bodmi a litovský Žalgiris je štvrtý so ziskom piatich bodov."Skupina je vyrovnaná, no my sme sa dostali do dobrej pozície. Na prvom mieste máme všetko vo svojich rukách a môžeme sa koncentrovať výhradne na seba. Nemusíme čakať na výsledok druhého zápasu v Jerevane. Chceme si to uhrať sami a určite nerozmýšľame tak, že aj bod by zaistil postup. Je tu športová motivácia v podobe prvého miesta. Navyše, hrať na remízu by bolo veľmi zradné. Pôjdeme do toho naplno s túžbou po víťazstve," povedal český stredopoliar Slovana Jaromír Zmrhal pre oficiálny klubový web.Slovan Bratislava v prvom vzájomnom súboji doma remizoval so Žalgirisom 0:0. Hráči Vilniusu pred vlastnými fanúšikmi v dueloch H-skupiny zdolali Pjunik 2:1 a podľahli Bazileju 0:1."Čaká nás tam umelá tráva, na ktorú sú domáci zvyknutí. Je to špecifické, na umelom povrchu má lopta iný odskok, hra je celkovo iná. Vo Vilniuse však hrali všetci a ja odmietam hľadať akékoľvek výhovorky. Treba sa tomu aj v tréningovom procese čo najlepšie prispôsobiť, pripraviť sa a cez maximálne nasadenie dosiahnuť želaný výsledok," uviedol 29-ročný Zmrhal.Skúsený český futbalista verí, že "belasým" vo štvrtok o 18.45 h SEČ opäť pomôže podpora od fanúšikov priamo na štadióne."Aj v Bazileji sme našich priaznivcov cítili. Vždy poteší, keď vidíme, že za nami merali cestu a prišli nás podporiť. Veríme, že ich bude počuť aj vo Vilniuse. Nemali sme ideálny vstup do skupiny, no zdvihli sme sa a aj vďaka našim fanúšikom sme späť v hre. Tak to poďme spoločne dotiahnuť do konca," dodal Jaromír Zmrhal.Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.