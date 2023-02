Tri výhody plachtových hál a záhradných stanov

Namiesto klasickej murovanej haly môžete napríklad na skladovanie zásob využiť plachtovú halu, alebo pri rodinnej oslave si namiesto veľkej chaty či sály stačí prenajať dostatočne veľký záhradný stan. Takéto riešenia ponúkajú viacero výhod, my rozoberieme tie tri hlavné.

Ekonomické benefity

Chtiac-nechtiac musíme začať pri číslach, pretože tie vždy predstavujú najjasnejšie zrkadlo. Ak napríklad firma rieši možnosti uskladnenia zásob či tovaru, a nie je nevyhnutne potrebné riešiť napríklad chladenie, predstavujú plachtové haly výbornú alternatívu oproti klasickým murovaným halám. Ponúkajú totiž rovnako dostatočný priestor do šírky i výšky, pričom bývajú vyrobené z nehorľavého a nepremokavého materiálu, takže sa netreba obávať o bezpečnosť. A na konci dňa – je to oveľa lacnejšie riešenie oproti murovanej hale, a ekonomicky teda výhodnejšie. A to isté platí pri porovnaní záhradného stanu napríklad na veľkú letnú oslavu oproti prenájmu chaty či veľkej sály.

Viacero možností využitia

Ďalším benefitom, ktoré ponúkajú plachtové haly a záhradné stany, je viacero možností ich využitia. Nie sú teda naviazané len na jediný účel. Napríklad záhradný stan sa dá využiť na veľkú rodinnú oslavu v lete, ale napríklad aj na firemnú akciu pre klientov či partnerov. Jednoducho, možnosti sú v podstate také široké, ako vaša fantázia. Samozrejme, vždy do tej miery, aby to bolo v rámci využitia plachtovej haly či stanu bezpečné.

Rýchlosť postavenia konštrukcie stanu

V neposlednom rade je výhodou rýchlosť – oproti klasickým murovaným stavbám sa dajú plachtové haly či záhradné stany postaviť priam bleskovo. Nejde len o samotný čas stavby, resp. montáže. Celý proces od začiatku do konca je oveľa rýchlejší a jednoduchší, čo najmä podnikateľom jednoznačne uľahčí život a prinesie aj ďalšie benefity.

