Parlament neprijal Ďuricovo uznesenie týkajúce sa vraždy ženy v Michalovciach

Prekladateľom bol Ďurica

Parlament uznesenie neprijal





Vraha, ktorý v prvý deň roka 2023 v Michalovciach dobodal 46-ročnú ženu, vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zadržaný muž má 18 rokov a svoju obeť predtým nepoznal, jeho motívom boli peniaze. Žena si 1. januára o 6:30 vyberala peniaze z bankomatu, vrah ju usmrtil niekoľkými bodnými ranami.





15.2.2023 (SITA.sk) - Národná rada (NR) SR v stredu neprijala uznesenie k brutálnej vražde ženy v Michalovciach a dlhodobej tolerancii antisociálneho správania niektorých komunít. Uznesenie do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ondrej Ďurica Republika ).Parlament by prijatím uznesenia odsúdil vraždu zo začiatku januára tohto roku. Jej obeťou sa stala zdravotná sestra Erika.„Národná rada SR by tak vyjadrila hlbokú sústrasť pozostalým, rodine a jej blízkym. Zároveň by vyjadrila aj uistenie všetkým poctivým a slušným občanom Slovenska, že ich bezpečnosť a životy musia byť pre štát najvyššou prioritou," uviedol predkladateľ v návrhu.Parlament by prijatím uznesenia skonštatoval, že vražda, ktorej sa podľa medializovaných informácií mal dopustiť mladík z miestnej osady, je vyústením dlhodobej tolerancie a nečinnosti štátnej moci voči protispoločenskému správaniu niektorých komunít.Prijatím uznesenia by Národná rada taktiež vyslovila závažné znepokojenie nad toleranciou všetkých foriem antisociálneho správania, nerešpektovaním zákonov a dobrých mravov zo strany štátnej moci či poslancov a nad zvýhodňovaním problematických komunít vo vzťahu k všetkým poctivým a slušným občanom.Prijatím uznesenia by tak parlament žiadal vládu SR, aby naplnila záväzky z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom tvrdí, že „zákonnosť, poriadok a bezpečnosť občanov sú kľúčovými a trvalými predpokladmi zdravého vývoja každej slobodnej a demokratickej spoločnosti."