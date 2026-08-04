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04. augusta 2026
Triatlonový zväz by sa nemal chváliť úspechom Michaličkovej na Copacabane, kritizuje sestra víťazky
Zuzana Michaličková ovládla preteky Svetového pohára v Riu de Janeiro. Slovenský triatlon zaznamenal jeden z najvýznamnejších úspechov posledných rokov. Zuzana Michaličková triumfovala na ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Zuzana Michaličková ovládla preteky Svetového pohára v Riu de Janeiro.
Slovenský triatlon zaznamenal jeden z najvýznamnejších úspechov posledných rokov.
Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch 2026 World Triathlon Cup v brazílskom Rio de Janeiro, keď na legendárnej pláži Copacabana zvíťazila v konkurencii svetovej triatlonovej špičky a pripísala si premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári.
Týmito slovami uviedla Slovenská triatlonová únia veľký úspech slovenskej športovkyne, ktorá je jej členkou. Sestra Zuzany Michaličkovej si však myslí, že Slovenská triatlonová únia nemá právo chváliť sa úspechom pretekárky, ktorú v minulosti nepodporovala tak, ako to bolo potrebné.
"Chcem uviesť jednu vec na pravú mieru. S týmto víťazstvom nemá Slovenský triatlonový zväz ani ľudia, ktorí v ňom pôsobia, nič spoločné. Za týmto výsledkom stojí predovšetkým naša mama, ktorá je zároveň jej trénerkou, celá naša rodina a všetci ľudia, ktorí ju roky úprimne podporujú, najmä Žilinčania. Bohužiaľ, vieme, aká je realita podpory športovcov na Slovensku. O to viac si vážime každého človeka, ktorý pri nej stál, keď to naozaj potrebovala. Toto víťazstvo patrí jej, jej rodine a ľuďom, ktorí jej verili od prvého dňa, nikomu inému," napísala na Instagrame Lucia Michaličková, známa slovenská influencerka, upozornil na to web sport24.pluska.sk.
Neskôr v ďalšom príbehu Lucia Michaličková konkrétnejšie kriticky dodala:
"Málokto vie, že počas rokov sme museli riešiť množstvo situácií, ktoré športovec vôbec nemá riešiť. Boli obdobia, keď bol problém už len s prihlásením na preteky, hoci bez zväzu sa prihlásiť nedá. Zažili sme aj situácie, keď sme kvôli zrušenému letu museli okamžite kúpiť nové letenky z vlastných peňazí, pretože financie, s ktorými sme počítali, neprišli načas," napísala sestre víťazky na rovinu.
Rodina podľa jej slov dodnes financuje veľkú časť prípravy sama. "Robíme to spolu so sponzormi, ktorých neustále hľadáme. Sústredenia, cestovanie či príprava nie sú zadarmo a veľkú časť nákladov stále ťahajú naši rodičia," uzavrela Lucia Michaličková.
Pripomeňme, že Zuzana Michaličková triumfovala v olympijskom dejisku z roku 2016 v sumáre 0,75 km plávania, 20,8 km jazdy na bicykli a záverečného behu na 5 km o jedinú sekundu pred Američankou Wettelandovou a tri sekundy pred Taliankou Beatrice Mallozziovou. Čas víťazky bol 58 minút a 13 sekúnd.
"Je to úžasný pocit. Potrebujem čas, aby som to strávila. Toto víťazstvo je pre moju rodinu, ale aj pre môj tím, ktorý mi počas súťaží veľmi pomáha. V záverečnom behu som si držala tempu a čakala do poslednej obrátky. Potom som dala do toho všetko," uviedla Michaličková na webe triathlon.com.
Zdroj: SITA.sk - Triatlonový zväz by sa nemal chváliť úspechom Michaličkovej na Copacabane, kritizuje sestra víťazky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský triatlon zaznamenal jeden z najvýznamnejších úspechov posledných rokov.
Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch 2026 World Triathlon Cup v brazílskom Rio de Janeiro, keď na legendárnej pláži Copacabana zvíťazila v konkurencii svetovej triatlonovej špičky a pripísala si premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári.
Týmito slovami uviedla Slovenská triatlonová únia veľký úspech slovenskej športovkyne, ktorá je jej členkou. Sestra Zuzany Michaličkovej si však myslí, že Slovenská triatlonová únia nemá právo chváliť sa úspechom pretekárky, ktorú v minulosti nepodporovala tak, ako to bolo potrebné.
Kto je za úspechom?
"Chcem uviesť jednu vec na pravú mieru. S týmto víťazstvom nemá Slovenský triatlonový zväz ani ľudia, ktorí v ňom pôsobia, nič spoločné. Za týmto výsledkom stojí predovšetkým naša mama, ktorá je zároveň jej trénerkou, celá naša rodina a všetci ľudia, ktorí ju roky úprimne podporujú, najmä Žilinčania. Bohužiaľ, vieme, aká je realita podpory športovcov na Slovensku. O to viac si vážime každého človeka, ktorý pri nej stál, keď to naozaj potrebovala. Toto víťazstvo patrí jej, jej rodine a ľuďom, ktorí jej verili od prvého dňa, nikomu inému," napísala na Instagrame Lucia Michaličková, známa slovenská influencerka, upozornil na to web sport24.pluska.sk.
Neskôr v ďalšom príbehu Lucia Michaličková konkrétnejšie kriticky dodala:
"Málokto vie, že počas rokov sme museli riešiť množstvo situácií, ktoré športovec vôbec nemá riešiť. Boli obdobia, keď bol problém už len s prihlásením na preteky, hoci bez zväzu sa prihlásiť nedá. Zažili sme aj situácie, keď sme kvôli zrušenému letu museli okamžite kúpiť nové letenky z vlastných peňazí, pretože financie, s ktorými sme počítali, neprišli načas," napísala sestre víťazky na rovinu.
Rodina a sponzori
Rodina podľa jej slov dodnes financuje veľkú časť prípravy sama. "Robíme to spolu so sponzormi, ktorých neustále hľadáme. Sústredenia, cestovanie či príprava nie sú zadarmo a veľkú časť nákladov stále ťahajú naši rodičia," uzavrela Lucia Michaličková.
Víťazstvo o sekundu
Pripomeňme, že Zuzana Michaličková triumfovala v olympijskom dejisku z roku 2016 v sumáre 0,75 km plávania, 20,8 km jazdy na bicykli a záverečného behu na 5 km o jedinú sekundu pred Američankou Wettelandovou a tri sekundy pred Taliankou Beatrice Mallozziovou. Čas víťazky bol 58 minút a 13 sekúnd.
"Je to úžasný pocit. Potrebujem čas, aby som to strávila. Toto víťazstvo je pre moju rodinu, ale aj pre môj tím, ktorý mi počas súťaží veľmi pomáha. V záverečnom behu som si držala tempu a čakala do poslednej obrátky. Potom som dala do toho všetko," uviedla Michaličková na webe triathlon.com.
Zdroj: SITA.sk - Triatlonový zväz by sa nemal chváliť úspechom Michaličkovej na Copacabane, kritizuje sestra víťazky © SITA Všetky práva vyhradené.
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