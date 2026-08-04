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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Sestry Williamsové si to opäť spolu vyskúšajú vo štvorhre. V Cincinnati dostali voľnú kartu


Tagy: štvorhra turnaj WTA v Cincinnati

Serena a Venus Williamsové boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre. Štyri roky po poslednom spoločnom súťažnom vystúpení sestry Williamsové opäť spojili sily a predstavia sa vo ...



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94th_academy_awards_ _arrivals_77211 52b168da79c84951b521ff80fea11038 scaled 2 676x522 4.8.2026 (SITA.sk) - Serena a Venus Williamsové boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre.


Štyri roky po poslednom spoločnom súťažnom vystúpení sestry Williamsové opäť spojili sily a predstavia sa vo štvorhre na veľkom tenisovom turnaji.

Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu od organizátorov turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati, ktorý sa koná krátko pred záverečným grandslamovým podujatím sezóny US Open v New Yorku.

Serena a Venus boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre. V rokoch 1999 až 2016 spoločne vybojovali 14 grandslamových deblových prvenstiev. Najviac ich bolo na Wimbledone, až šesť. K tomu pridali aj tri zlaté olympijské medaily zo Sydney 2000, Pekingu 2008 a Londýna 2012.

Dosiaľ posledný súťažný zápas vo štvorhre absolvovali na US Open 2022. Spoločnú deblovú kariéru chceli najznámejšie tenisové sestry oživiť už na tohtoročnom Wimbledone, ale zranenie kolena u Sereny ich k tomu nepustilo.

Štyridsaťšesťročná Venus Williamsová bude hrať v Cincinnati aj dvojhru. Serena sa v Cincinnati zatiaľ naposledy predstavila v roku 2022, keď prehrala s Emmou Raducanovou. Známy prípravný turnaj na tvrdom povrchu pred US Open Serena vyhrala v rokoch 2014 a 2015.


Zdroj: SITA.sk - Sestry Williamsové si to opäť spolu vyskúšajú vo štvorhre. V Cincinnati dostali voľnú kartu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: štvorhra turnaj WTA v Cincinnati
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