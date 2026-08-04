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04. augusta 2026
Sestry Williamsové si to opäť spolu vyskúšajú vo štvorhre. V Cincinnati dostali voľnú kartu
Serena a Venus Williamsové boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre. Štyri roky po poslednom spoločnom súťažnom vystúpení sestry Williamsové opäť spojili sily a predstavia sa vo ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Serena a Venus Williamsové boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre.
Štyri roky po poslednom spoločnom súťažnom vystúpení sestry Williamsové opäť spojili sily a predstavia sa vo štvorhre na veľkom tenisovom turnaji.
Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu od organizátorov turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati, ktorý sa koná krátko pred záverečným grandslamovým podujatím sezóny US Open v New Yorku.
Serena a Venus boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre. V rokoch 1999 až 2016 spoločne vybojovali 14 grandslamových deblových prvenstiev. Najviac ich bolo na Wimbledone, až šesť. K tomu pridali aj tri zlaté olympijské medaily zo Sydney 2000, Pekingu 2008 a Londýna 2012.
Dosiaľ posledný súťažný zápas vo štvorhre absolvovali na US Open 2022. Spoločnú deblovú kariéru chceli najznámejšie tenisové sestry oživiť už na tohtoročnom Wimbledone, ale zranenie kolena u Sereny ich k tomu nepustilo.
Štyridsaťšesťročná Venus Williamsová bude hrať v Cincinnati aj dvojhru. Serena sa v Cincinnati zatiaľ naposledy predstavila v roku 2022, keď prehrala s Emmou Raducanovou. Známy prípravný turnaj na tvrdom povrchu pred US Open Serena vyhrala v rokoch 2014 a 2015.
Zdroj: SITA.sk - Sestry Williamsové si to opäť spolu vyskúšajú vo štvorhre. V Cincinnati dostali voľnú kartu © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri roky po poslednom spoločnom súťažnom vystúpení sestry Williamsové opäť spojili sily a predstavia sa vo štvorhre na veľkom tenisovom turnaji.
Serena a Venus Williamsové dostali voľnú kartu od organizátorov turnaja WTA 1000 v americkom Cincinnati, ktorý sa koná krátko pred záverečným grandslamovým podujatím sezóny US Open v New Yorku.
Serena a Venus boli v minulosti svetové jednotky vo dvojhre, ale aj vo štvorhre. V rokoch 1999 až 2016 spoločne vybojovali 14 grandslamových deblových prvenstiev. Najviac ich bolo na Wimbledone, až šesť. K tomu pridali aj tri zlaté olympijské medaily zo Sydney 2000, Pekingu 2008 a Londýna 2012.
Dosiaľ posledný súťažný zápas vo štvorhre absolvovali na US Open 2022. Spoločnú deblovú kariéru chceli najznámejšie tenisové sestry oživiť už na tohtoročnom Wimbledone, ale zranenie kolena u Sereny ich k tomu nepustilo.
Štyridsaťšesťročná Venus Williamsová bude hrať v Cincinnati aj dvojhru. Serena sa v Cincinnati zatiaľ naposledy predstavila v roku 2022, keď prehrala s Emmou Raducanovou. Známy prípravný turnaj na tvrdom povrchu pred US Open Serena vyhrala v rokoch 2014 a 2015.
Zdroj: SITA.sk - Sestry Williamsové si to opäť spolu vyskúšajú vo štvorhre. V Cincinnati dostali voľnú kartu © SITA Všetky práva vyhradené.
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