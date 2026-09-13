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13. septembra 2026
Trikrát skončil na Vuelte druhý, teraz je Mas krok od životného triumfu. Španielsko čaká na víťaza 12 rokov
Tagy: Vuelta
Enric Mas vstupuje do záverečnej etapy s náskokom 2:15 min pred Primožom Rogličom. Ak sa nestane nič nepredvídané, 31-ročný jazdec Movistaru oslávi prvé celkové víťazstvo na Grand Tour. Enric Mas je ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Enric Mas vstupuje do záverečnej etapy s náskokom 2:15 min pred Primožom Rogličom. Ak sa nestane nič nepredvídané, 31-ročný jazdec Movistaru oslávi prvé celkové víťazstvo na Grand Tour.
Enric Mas je po rokoch čakania na prahu najväčšieho úspechu svojej kariéry. Španielsky cyklista vstupuje do záverečnej etapy Vuelty a Espaňa v červenom drese lídra a pred druhým Primožom Rogličom má náskok 2:15 min. Keďže posledná etapa so štartom a cieľom v Granade má mať prevažne ceremoniálny charakter, jazdca Movistaru delí od prvého triumfu na Grand Tour už iba posledných 112 kilometrov.
Pre 31-ročného rodáka z Malorky by išlo o dlho očakávanú odmenu. Na Vuelte skončil druhý už trikrát - v rokoch 2018, 2021 a 2022. Teraz má prvýkrát na dosah celkové prvenstvo.
Mas by zároveň ukončil dlhé čakanie domácich fanúšikov. Posledným Španielom, ktorý vyhral Vueltu, bol Alberto Contador ešte v roku 2014.
K červenému dresu sa Mas dostal po dramatickom odstúpení Tadeja Pogačara. Slovinský favorit a dovtedajší líder pretekov havaroval v ôsmej etape a v pretekoch už nepokračoval. Mas odvtedy vedenie spoľahlivo bránil proti štvornásobnému víťazovi Vuelty Rogličovi aj Felixovi Gallovi.
„Sú to pre mňa nové emócie, neviem, čo povedať. Ďakujem svojmu tímu, rodine, priateľom a fanúšikom,“ povedal Mas po predposlednej etape.
Práve náročná horská 20. etapa bola poslednou veľkou skúškou jeho červeného dresu. Mas v nej síce stratil niekoľko sekúnd na Galla, no pred Rogličom svoj náskok ešte zvýšil a výrazne sa priblížil k celkovému prvenstvu.
„S nohami, ktoré sme mali, som sa od začiatku etapy videl ako víťaz Vuelty. Ak by sa nič nepokazilo a všetko išlo podľa plánu, veril som tomu čoraz viac,“ priznal Španiel. „Odpočítaval som kilometre a opäť, ako ste videli, bol tím fantastický.“
Sobotňajšiu etapu vyhral ďalší domáci jazdec Mikel Landa, ktorý sa po samostatnom úniku dočkal prvého víťazstva po piatich rokoch. V boji o celkové poradie zaútočil v záverečnom stúpaní Gall a Mas sa ho okamžite držal, zatiaľ čo Roglič tempo neudržal. Slovinec si však zachoval druhú priečku.
Mas tak vstupuje do posledného dňa s výrazným náskokom a príležitosťou definitívne sa zbaviť nálepky večne druhého jazdca Vuelty. Záverečná 112-kilometrová etapa sa začne aj skončí v Granade a pelotón počas nej zavíta aj k slávnemu palácovému komplexu Alhambra.
Zdroj: SITA.sk - Trikrát skončil na Vuelte druhý, teraz je Mas krok od životného triumfu. Španielsko čaká na víťaza 12 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Enric Mas je po rokoch čakania na prahu najväčšieho úspechu svojej kariéry. Španielsky cyklista vstupuje do záverečnej etapy Vuelty a Espaňa v červenom drese lídra a pred druhým Primožom Rogličom má náskok 2:15 min. Keďže posledná etapa so štartom a cieľom v Granade má mať prevažne ceremoniálny charakter, jazdca Movistaru delí od prvého triumfu na Grand Tour už iba posledných 112 kilometrov.
Pre 31-ročného rodáka z Malorky by išlo o dlho očakávanú odmenu. Na Vuelte skončil druhý už trikrát - v rokoch 2018, 2021 a 2022. Teraz má prvýkrát na dosah celkové prvenstvo.
Mas by zároveň ukončil dlhé čakanie domácich fanúšikov. Posledným Španielom, ktorý vyhral Vueltu, bol Alberto Contador ešte v roku 2014.
K červenému dresu sa Mas dostal po dramatickom odstúpení Tadeja Pogačara. Slovinský favorit a dovtedajší líder pretekov havaroval v ôsmej etape a v pretekoch už nepokračoval. Mas odvtedy vedenie spoľahlivo bránil proti štvornásobnému víťazovi Vuelty Rogličovi aj Felixovi Gallovi.
„Sú to pre mňa nové emócie, neviem, čo povedať. Ďakujem svojmu tímu, rodine, priateľom a fanúšikom,“ povedal Mas po predposlednej etape.
Práve náročná horská 20. etapa bola poslednou veľkou skúškou jeho červeného dresu. Mas v nej síce stratil niekoľko sekúnd na Galla, no pred Rogličom svoj náskok ešte zvýšil a výrazne sa priblížil k celkovému prvenstvu.
„S nohami, ktoré sme mali, som sa od začiatku etapy videl ako víťaz Vuelty. Ak by sa nič nepokazilo a všetko išlo podľa plánu, veril som tomu čoraz viac,“ priznal Španiel. „Odpočítaval som kilometre a opäť, ako ste videli, bol tím fantastický.“
Sobotňajšiu etapu vyhral ďalší domáci jazdec Mikel Landa, ktorý sa po samostatnom úniku dočkal prvého víťazstva po piatich rokoch. V boji o celkové poradie zaútočil v záverečnom stúpaní Gall a Mas sa ho okamžite držal, zatiaľ čo Roglič tempo neudržal. Slovinec si však zachoval druhú priečku.
Mas tak vstupuje do posledného dňa s výrazným náskokom a príležitosťou definitívne sa zbaviť nálepky večne druhého jazdca Vuelty. Záverečná 112-kilometrová etapa sa začne aj skončí v Granade a pelotón počas nej zavíta aj k slávnemu palácovému komplexu Alhambra.
Zdroj: SITA.sk - Trikrát skončil na Vuelte druhý, teraz je Mas krok od životného triumfu. Španielsko čaká na víťaza 12 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vuelta
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