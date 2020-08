Trináste dôchodky dostali zelenú od Matovičovej vlády, ale sumy budú zrejme nižšie

Smeráci schválili vyššie dôchodky

Dostanú dvojnásobok

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden milión 426-tisíc penzistov má v novembri tohto roka dostať zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur. Nárok na 300-eurovú trinástu penziu majú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej.Pri dôchodku v sume 300 eur penzista dostane 269,34 eura, pri 400-eurovom dôchodku má trinásta penzia predstavovať 233,34 eura a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197,34 eura.Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 307,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu zákona o trinástom dôchodku, ktorý v stredu schválila vláda.Trináste penzie plánuje vláda Igora Matoviča vyplatiť v tomto roku v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon. Ten v Národnej rade SR štyri dni pred tohtoročnými februárovými parlamentnými voľbami presadili poslanci za Smer-SD.Všetci starobní dôchodcovia totiž mali dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Poberatelia ostatných druhov dôchodkov mali dostávať vždy v novembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.Napríklad pri predčasných dôchodcoch malo ísť v tomto roku o 433 eur, invalidní penzisti s mierou postihnutia nad 70 percent mali dostať 380 eur a invalidní dôchodcovia pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur. Výdavky na trináste penzie mali podľa zákona od poslancov za Smer-SD dosiahnuť 589 miliónov eur."Zákon o trinástom dôchodku dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, čo kedykoľvek v dejinách Slovenskej republiky boli zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," povedal v polovici júla tohto roka minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Kým vlani podľa neho vianočný dôchodok dostalo 1,26 milióna penzistov a vynaložilo sa na to 152 miliónov eur, v tomto roku trinástu penziu dostane o 164-tisíc dôchodcov viac a vláda na to vynaloží oproti vlaňajšku o 155 miliónov eur viac.