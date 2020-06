Trináste dôchodky v tomto roku na 99 percent vyplatíme, tvrdí minister Krajniak

Situácia vo verejných financiách je zlá

28.6.2020 - Trináste dôchodky Sociálna poisťovňa v tomto roku na 99 percent vyplatí. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Výška trinásteho dôchodku bude niekde medzi 100-percentným trinástym dôchodkom a medzi tým, čo bolo vyplácané v minulom roku," povedal.Penzisti s vyššími dôchodkami by mali podľa Krajniaka trinástu penziu dostať "v trošku nižšej ako 100-percentnej výške". "Mojím záujmom je, aby tí, ktorí majú nižšie dôchodky, to dostali v maximálnej možnej výške," zdôraznil.Situácia vo verejných financiách je podľa neho pre koronakrízu zlá. "Každý rezort a každá vládna strana dostala za úlohu nájsť úspory v celkovej výške 1,1 miliardy eur na budúci rok a na základe toho vznikla dohoda, že budeme môcť financovať alebo garantovať niektoré sociálne opatrenia aj do budúcnosti," povedal Krajniak.Tvrdí, že ministerstvo práce a sociálnych vecí si túto "domácu úlohu" splnilo. "Našli sme dostatok finančných prostriedkov a preto viem povedať, že na 99 percent si myslím, že trinásty dôchodok bude vyplatený," povedal. Úspory našiel podľa neho rezort napríklad na výdavkoch na personálne náklady či na nákup tovarov a služieb.Parlament pár dní pred februárovými parlamentnými voľbami schválil v skrátenom legislatívnom konaní návrh poslancov za Smer-SD na zavedenie trinásteho dôchodku pre všetkých penzistov.Ten má v novembri tohto roka nahradiť doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok má Sociálna poisťovňa podľa platného zákona vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia majú dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Poberatelia ostatných druhov dôchodkov majú dostávať vždy v novembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.Pri predčasných dôchodcoch má ísť v tomto roku o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov má v tomto roku dosiahnuť 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu má mať 1 milión 422-tisíc dôchodcov.Vyplácanie trinástych dôchodkov v schválenej podobe by si v tomto roku vyžiadalo 589 miliónov eur. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa majú usporiť na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.