Trinásty dôchodok sa nebude vyplácať z príjmov Sociálnej poisťovne, hovorí návrh ústavného zákona

Obmedzia ročnú hodnotu plnení

Smer chcel vyplácať z poisťovne

Dostanú najviac tristo eur

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Trinásty dôchodok sa pre penzistov ani v budúcnosti nebude vyplácať z poistných príjmov Sociálnej poisťovne . Vyplýva to z návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.Podľa tohto návrhu sa starobný dôchodok z prvého, priebežného dôchodkového piliera má v jednom roku poskytovať najviac v hodnote dvanástich starobných dôchodkov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí týmto krokom navrhuje obmedziť ročnú hodnotu plnení zo starobného dôchodkového zabezpečenia."Okrem udržateľnosti starobného dôchodkového systému je snahou vyjadriť aj princíp pravidelnosti tohto plnenia, pričom návrh ústavného zákona konkrétnu frekvenciu v rámci kalendárneho roka neustanovuje," tvrdí rezort práce.Parlament schválil koncom októbra tohto roka zákon o trinástom dôchodku, ktorý trinástu penziu definuje ako štátnu sociálnu dávku.Výdavky na vyplácanie trinástych penzií podľa tohto zákona poskytuje Sociálnej poisťovni vláda zo štátneho rozpočtu.Novela zákona o sociálnom poistení, ktorou tesne pred tohtoročnými parlamentnými voľbami zaviedli poslanci za Smer-SD trinásty dôchodok, počítala s tým, že trináste penzie bude Sociálna poisťovňa vyplácať ako dávku sociálneho poistenia z vlastných poistných príjmov.Tieto ustanovenia o trinástom dôchodku však súčasná vládna koalícia zo zákona vypustila a namiesto toho schválila osobitný zákon o trinástom dôchodku.Jeden milión 426-tisíc penzistov dostane v decembri tohto roka zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur.Základná výška trinásteho dôchodku v sume 300 eur sa znižuje o čiastku, ktorá tvorí 36 percent z rozdielu medzi individuálnou výškou dôchodku (alebo úhrnom dôchodkov, vrátane dôchodku zo zahraničia) a sumou 214,83 eura (terajšia úroveň životného minima).Nárok na 300-eurovú trinástu penziu budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej.Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku zo štátneho rozpočtu vynaložiť 310 miliónov eur.