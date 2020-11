Volkswagen chce byť svetovou jednotkou v elektromobilite, investuje desiatky miliárd eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen výrazne navyšuje investície do elektromobility a autonómne riadených vozidiel. Na tieto účely plánuje do roku 2025 vynaložiť zhruba 35 mld. eur.Cieľom je predbehnúť súčasnú jednotku na trhu elektrických vozidiel, amerického výrobcu Tesla . Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ automobilovej skupiny Herbert Diess Na tlačovej konferencii venovanej päťročnému finančnému plánu spomenul aj rozhodnutie o presunutí výroby novej generácie vozidiel VW Passat a Škoda Superb na Slovensko. Ako uviedol, skupina chce využiť synergie, ktoré ponúka bratislavský závod.Ďalšou významnou investičnou položkou je digitalizácia, kde skupina zvýšila investičný plán dvojnásobne na zhruba 27 mld. eur. Aj v segmente automobilového softvéru chce VW dosiahnuť vedúcu pozíciu, uviedol Diess.V Nemecku sú plánované investície za zhruba 20 mld. eur. Na domácom trhu má zároveň pribudnúť výroba ďalších modelov, a to aj napriek vyšším nákladom. Skupina o svojom päťročnom pláne informovala prostredníctvom videokonferencie.