Trinásty gól Slafkovského v sezóne nebol tuctový, úspešný zápas odohral aj Černák (video)

1.3.2024 (SITA.sk) - Po osemzápasovej bodovej sérii čakal slovenský hokejista Juraj Slafkovský na ďalší zápis do štatistík produktivity v tejto sezóne NHL päť zápasov, ale dočkal sa. Stále iba 19-ročný krídelník sa gólom podieľal na zisku bodu Montrealu Canadiens v súboji na ľade Floridy Panthers , ktorý jeho zamestnávateľ prehral 3:4 po samostatných nájazdoch.Trinásty gól Slafkovského v sezóne nebol z kategórie tuctových. Slovenský mladík prekvapil domáceho brankára Anthonyho Stolarza strelou švihom prakticky ihneď po víťaznom buly svojho spoluhráča Nicka Suzukiho Na ukazovateli skóre vtedy svietilo 2:2 a čas 0,7 s do konca druhej tretiny. Montreal neskôr v tretej tretine aj viedol 3:2, ale Florida v oslabení vyrovnala a napokon v nájazdoch dotiahla zápas do víťazného konca.„Taký gól sa často nevidí. Nemyslím si však, že to nejako ovplyvnilo našich hráčov," povedal tréner Floridy Paul Maurice o Slafkovského zásahu z poslednej sekundy druhej tretiny.V jeho tíme ho okrem strelca víťazného nájazdu Antona Lundella potešil najmä trojbodový a zároveň dvojgólový Sam Reinhart, ktorý o jeden presný zásah prekonal hranicu 40 gólov v sezóne. Podarilo sa mu to ako tretiemu hráčovi v tomto ročníku (po Austonovi Matthewsovi Zachovi Hymanovi ) a štvrtému v klubovej histórii Panthers (po Pavlovi Burem, Carterovi Verhaeghem a Matthewovi Tkachukovi).„Množstvu mojich gólov predchádzala dobrá hra mojich spoluhráčov. Až 23 z nich padlo v presilovkách a to tiež o niečom svedčí," povedal Reinhart na webe NHL.Vo štvrtkovej bohatej ponuke 12 zápasov NHL sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí hokejisti a jeden z nich aj zabodoval. Erik Černák asistoval pri druhom góle Tampy Bay Lightning proti Buffalu Sabres , ale jeho tím prehral 2:3 po predĺžení. Slovenský obranca si zapísal ôsmu gólovú prihrávku v sezóne, okrem toho predviedol tri bloky aj tri bodyčeky a pridal si plusový bod.Už ôsmy zápas bez bodu má za sebou slovenský útočník Tomáš Tatar v službách Seattlu Kraken a v zámorí sa začína hovoriť o jeho ďalšej výmene. Tatar odohral iba 11 minút, ale jeho tím zdolal Pittsburgh Penguins 2:0 aj vďaka 33 zákrokom brankára Philippa Grubauera