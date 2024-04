Třinec si vo finále českej extraligy pripísal druhú výhru, ku ktorej pomohli Slováci, Hudáček sa blysol dvomi gólmi

Hudáčka vyhecoval krosček

Teraz je pod tlakom súper

21.4.2024 (SITA.sk) - Aj v sobotňajšom treťom finále play-off českej hokejovej extraligy sa potvrdilo, že ťahúňmi úradujúceho šampióna HC Oceláři Třinec sú aj slovenskí hráči.V domácom prostredí triumfovali nad Pardubicami 4:3 a tri ich góly zaznamenali Slováci. V prvej tretine Třinec viedol zásahom Marka Daňa Libor Hudáček neskôr dvoma gólmi zariadil náskok domácich 3:1."Oceliari" si pripísali druhý finálový triumf napriek tomu, že strelecky omnoho aktívnejší bol ich súper.Tridsaťtriročného Hudáčka vyburcovala udalosť z úvodu stretnutia, už v piatej minúte sa totiž z ľadu ťažko zbieral po zákroku protihráča."Neviem, či sa k tomu môžem vyjadriť... Dostal som krosček a trochu ma to zabolelo. Miesto som si zaľadoval a vyhecovalo ma to," priznal v rozhovore pre hokej.cz.Rodák z Levoče sa v sobotu prezentoval dvoma delovkami, prvú zaznamenal v úvodnej tretine pri presilovke a druhú hneď v úvode druhej časti. "Ako sa hovorí, sadlo mi to. Som veľmi rád, že som mohol tímu pomôcť gólmi," poznamenal.Hráči Třinca bojovali aj za slovenského obrancu Martin Marinčina , ktorého zranenie z druhého duelu už nepustí do hry."Máme tu ďalších chalanov, ktorí sa na finále tešia. Dokázali, že každý je nahraditeľný. Mám radosť aj za nich, že môžu hrať a aj oni podržali mužstvo. Obrancovia to zvládli ukážkovo, super práca! Máme ich šesť, ale ešte máme niekoho aj v zálohe. Snažíme sa im pomáhať, blokujeme strely. Pomáhame si navzájom a zatiaľ do zvládame," pokračoval L. Hudáček.Štvrtý duel série je v Třinci na programe už v nedeľu. "Tlak je teraz na strane súpera," dodal skúsený slovenský útočník podľa hokej.cz.