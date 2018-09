Tripartita rokovala aj o hazardných hrách, daniach či colníkoch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) – Hospodárska a sociálna rada v pondelok rokovala aj o sérii zákonov, ktorú predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Novinky prinesie najmä nový zákon o hazardných hrách, zmeny sa dotknú aj oblasti daní. Nový zákon o finančnej správe zasa prináša nové pravidlá pre colníkov a daniarov. Aj o týchto zákonoch bude v stredu rokovať vládny kabinet.Prioritou pri regulácii v oblasti hazardných hier je z hľadiska rezortu financií zvýšenie ochrany hráčov. Od začiatku budúceho roka by mal byť spustený register vylúčených osôb, na základe ktorého by si už nemali zahrať ľudia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, vysokoškoláci so sociálnym štipendiom alebo patologickí hráči. V prevádzkach bude musieť byť minimálne 15 kusov prístrojov v rámci zvýšenia nárokov. Hranie medzi 3.00 a 10.00 h bude zároveň zakázané. Rozšíriť sa majú aj kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas dvanástich dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok. Zo zákona o hazardných hrách zároveň vypadli spotrebiteľské súťaže, čo ocenila napríklad aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.Dôjsť by malo aj k demonopolizácii časti portfólia hier Tiposu, pričom lotérie ostanú výhradne v pôsobnosti Tiposu. Získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne bude možné nielen pre domáce subjekty, ale aj pre spoločnosti so sídlom v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.Od júla budúceho roka by zároveň malo dôjsť k úprave kompetencií orgánov finančnej správy tak, aby fungovali nie podľa troch kompetenčných zákonov, ako tomu bolo doteraz, ale podľa jedného zákona o finančnej správe. Nový zákon zavádza jednotné pravidlá pre colníkov a štátnych zamestnancov. Doterajšie kategórienahradí nová kategória, a toktorý môže byť ozbrojený alebo neozbrojený. Príslušníci finančnej správy by tiež mali byť lepšie odmeňovaní ako v súčasnosti.Trojica daňových zákonov prináša zmeny najmä v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice, dane z pridanej hodnoty (DPH) či spotrebných daní. Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice, a následne sa budú zasielať do systému e-kasa. Podnikateľom odpadne povinnosť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky či využívať služby servisných organizácií.Novela zákona o DPH ruší povinnosť skladania zábezpeky na DPH pri registrácii rizikových platiteľov DPH. Dochádza aj k transponovaniu smernice, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby. Zmeny by mali podľa rezortu financií nastať aj pri vracaní DPH turistom. Novela znižuje sumu potrebnú na získanie vratky DPH zo súčasných 175 eur na 100 eur. Turisti budú môcť v budúcnosti využívať aj aplikáciu TAX refund, vďaka ktorej by pre nich žiadanie o vrátenie DPH malo byť jednoduchšie.Od januára 2019 zároveň dôjde k zosúladeniu základnej sadzby dane na pohonné látky s rozhodnutím Európskej komisie (EK). Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja zavádza aj označovanie pohonných látok osobitnou identifikačnou látkou tzv. nanomarkermi.