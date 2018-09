Obžalovaného profesora z Kanady prepustia z väzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 24. septembra (TASR) – Profesora z Kanady, ktorého obžalovali zo zločinov sexuálneho zneužívania, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, výroby detskej pornografie a prečinov prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a ohrozovania mravnej výchovy mládeže, prepustia v pondelok z väzby. Vyplýva to z rozhodnutia prešovského krajského súdu.Okresný súd v Prešove ešte začiatkom septembra rozhodol o prepustení profesora z Kanady z väzby. Sudca Okresného súdu Prešov vtedy na neverejnom zasadnutí prijal písomný sľub obžalovaného, zloženú peňažnú záruku a rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby na slobodu. Obžalovanému zároveň uložil dohľad probačným a mediačným úradníkom a nariadil kontrolu technickými prostriedkami. Ďalej obžalovanému uložil obmedzenia, spočívajúce v zákaze vycestovať do zahraničia, zákaze kontaktovať osoby poškodené, svedkov, znalcov v predmetnej trestnej veci. Prokurátor vtedy podal sťažnosť.uviedla v pondelok hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.Senát krajského súdu podľa jej slov následne vydal príkaz, aby bol obžalovaný v pondelok z väzby prepustený na slobodu ihneď po založení technického zariadenia k elektronickému systému monitoringu osôb.informoval začiatkom júla hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.Rovnako mal nahé dievčatá fotografovať a uchovávať pre vlastnú potrebu vo svojom notebooku a na pamäťovej karte. Vo všetkých prípadoch mal pritom vedieť o tom, že ide o maloleté osoby.doplnil vtedy krajský policajný hovorca.