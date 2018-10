Tripartita vníma návrh rozpočtu pozitívne, výhrady mala k rezervám

Minister práce Ján Richter. Foto: TASR/Teraz.sk Foto: TASR/Teraz.sk

Bratislava 8. októbra (TASR) - Tripartita podporila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s poklesom deficitu na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v ďalšom roku má byť hospodárenie už vyrovnané. Zamestnávatelia však mali k nemu výhrady, ktoré sa týkali najmä finančných rezerv, s ktorými rezort financií opäť počíta. Vláda by mala návrh rozpočtu prerokovať v stredu (10.10.).skonštatoval po skončení Hospodárskej a sociálnej rady minister práce Ján Richter (Smer-SD).Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil diskusiu o návrhu rozpočtu za rovnakú ako po minulé roky.skonštatoval Kažimír, ktorý sa detailne k rozpočtu plánuje vyjadriť po rokovaní vlády.Odborári ocenili, že návrh rozpočtu zohľadňuje všetky dohody a výsledky kolektívneho vyjednávania. Počíta s nárastom platov zamestnancov vo verejnom sektore, ako aj s úpravu tzv. tabuliek zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.podotkla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová s tým, že konfederácia oceňuje aj navýšenie zdrojov na rast platov učiteľov, či zdravotníckych pracovníkov. Rovnako rast platov týchto zamestnancov ocenilo aj Združenie miest a obcí Slovenska.Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský uviedol, že asociácia vníma návrh rozpočtu pozitívne, lebo prvýkrát je deficit navrhovaný blízko nule.myslí si Malatinský.Zástupcovia zamestnávateľov však vnímajú kriticky rezervy, s ktorými aj v tomto návrhu rozpočtu počíta rezort financií. Slúžiť majú na pokrytie pripravovaných legislatívnych zmien.doplnil Malatinský.Podobne kriticky sa k rezervám stavia aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia priemyselných zväzov a združení.poznamenal zástupca asociácie Pavol Prepiak.RÚZ hodnotí návrh rozpočtu za skoro vyrovnaný.uviedol viceprezident RÚZ Mário Lelovský, podľa ktorého by sa to mohlo podariť možno pred voľbami.doplnil Lelovský. RÚZ chýba aj to, že neboli predložené správy o hospodárení rezortov.