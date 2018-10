V. Hudák: EIB si dala vypracovať štúdiu o príprave Smart City v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Európska investičná banka (EIB) si dala vypracovať štúdiu o tom, v akom štádiu sú mestá a regióny v SR pri príprave smart projektov. Štúdia identifikovala 767 projektov, z ktorých takmer polovica spadala pod agendu Smart Cities a regiónov, a predstavujú investičný potenciál pre EIB a Slovenský investičný holding v objeme 576,5 milióna eur. Uviedol to v pondelok viceprezident EIB Vazil Hudák po rokovaniach s vicepremiérom pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD), predstaviteľmi rezortov, Združenia miest a obcí Slovenska a ďalšími.Štúdia bola vypracovaná pre EIB aj pre Slovak Investment Holding.konštatoval Hudák.Je to nová filozofia, aj z hľadiska rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde sa očakáva, že projekty budú využívať práve návratné zdroje. EIB je podľa neho pripravená poskytnúť technickú pomoc aj pri štruktúrovaní projektov, je pripravená vyčleniť od 150 do 200 miliónov eur do tzv. finančnej platformy, ktorá by mohla financovať návratnú časť smart projektov.Závery štúdie ukazujú, že potrebujeme konkrétne opatrenia v oblasti financovania Smart Cities, uviedol vicepremiér Raši s tým, že vláda v júli schválila mechanizmus financovania na podporu inteligentných riešení a najneskôr do konca roka príslušné rezorty zverejnia výzvy pre rôzne typy aktivít.Vicepremiér tiež predstavil podpornú platformu pre rozvoj inteligentných miest a obcí.uzavrel Raši.