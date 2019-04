Tripolis vydal zatykač na Haftara a obvinil Francúzsko z jeho podpory

Veliteľ tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 18. apríla (TASR) - Medzinárodne uznaná líbyjská vláda vydala vo štvrtok zatykač na poľného maršala Chalífu Haftara a obvinila Francúzsko z toho, že ho podporuje. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.Vojenská generálna prokuratúra medzinárodne uznanej líbyjskej vlády v metropole Tripolis, na ktorý útočí Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA), vydala na neho zatykač za to, že údajne nariadil letecké útoky na civilné oblasti. Zatykače vydala aj na šesť dôstojníkov Haftarovej armády.Podľa prokuratúry Haftarove sily podnikli nálety na letisko Mitiga v Tripolise a obývané oblasti vo štvrti Abú Salim, pričom zabili civilistov.Ministerstvo vnútra medzinárodne uznanej líbyjskej vlády zároveň po prvý raz priamo obvinilo Francúzsko z podpory Haftara. Z tohto dôvodu oznámilo "pozastavenie všetkých vzťahov medzi ministerstvom a francúzskou stranou".Boje vypukli 4. apríla, keď jednotky Chalífu Haftara spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty, uznaná OSN. Odvtedy zahynulo najmenej 205 ľudí a ďalších 913 osôb utrpelo zranenia.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar podporuje vládu v Tobruku.