Trumpov tím označil Muellerove závery za totálne víťazstvo

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. apríla (TASR) - Právnický tím prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa vo štvrtok vyhlásil, že závery vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016 sú preňho "totálnym víťazstvom". Právnici, ktorých vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AP, sa tak vyjadrili po tom, ako americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo záverečnú správu z tohto vyšetrovania v zredigovanej podobe.Správa osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera podľa nichSamotný Trump po zverejnení správy povedal, že má "dobrý deň", a dodal, že tomu, čo musel prekonať, by už nemal byť znovu vystavený žiadny prezident.vyjadril sa na nesúvisiacom podujatí v Bielom dome.Prezident zároveň zopakoval svoju výzvu na preskúmanie okolností spustenia Muellerovho vyšetrovania:Správa sa zameriava na otázku zasahovania Ruska do amerických volieb, ale aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či sa Trump následne snažil mariť vyšetrovanie. Mueller síce nezistil žiadne zločinecké spolčenie medzi Trumpovou kampaňou a ruskou vládou s cieľom zasahovať do amerických volieb, neočistil však Trumpa, pokiaľ ide o možné marenie vyšetrovania, konštatovala AP.Muellerov tím bol nespokojný s písomnými odpoveďami Trumpa a zvažoval jeho predvolanie na vypočutie, nakoniec ale od tohto kroku upustil vzhľadom na pravdepodobnosť zdĺhavého právneho sporu a dostatok informácií z iných zdrojov. Pokiaľ ide o podozrenie z marenia spravodlivosti, Muellerova správa odhaľuje, ako sa Trump opakovane pokúšal získať kontrolu nad vyšetrovaním. Spomína sa v nej odvolanie riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, pokyny podriadeným, aby zaistili stiahnutie Muellera z vyšetrovania, a snahy nabádať svedkov k nespolupráci.Prezidentovi právnici tvrdili, že spomínané konanie nevystupuje z rámca jeho ústavných právomocí, zatiaľ čo Muellerov tím považoval za potrebné preskúmať, či nenapĺňa podstatu trestných činov. Mueller dospel k záveru, že Trumpove snahy o ovplyvňovanie vyšetrovania, ale iba preto, že ľudia okolo neho. Nebolo však možné jednoznačne preukázať, že sa Trump dopustil trestného činu marenia spravodlivosti.Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z Muellerovho vyšetrovania v rozsahu 448 strán. Závery osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdalo justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnilo verejnosti na svojej internetovej stránke.Trumpova vláda pristúpila k zverejneniu tejto dlho očakávanej správy, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne zhrnul najdôležitejšie závery v liste adresovanom Kongresu i verejnosti. Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany však vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu.