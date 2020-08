Tristoeurový 13. dôchodok dostane len zlomok penzistov. Patríte medzi nich?

Novela zákona o sociálnom poistení

Tomáš označil návrh za nehanebný

Ako sa bude vyplácať trinásty dôchodok?





Výška dôchodku 13. dôchodok 214 eur 300 eur 300 eur 269 eur 400 eur 233 eur 500 eur 197 eur 1000 eur 50 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) by mal stiahnuť z legislatívneho procesu návrh zákona o trinástom dôchodku.Na tlačovej besede ho k tomu vyzval nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš (vznikajúca strana Hlas-sociálna demokracia). Vláda by podľa neho mala ponechať v platnosti novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa trinásta penzia na Slovensku zaviedla.Návrhom zákona minister Krajniak podľa Tomáša trinásty dôchodok ruší a nahrádza ho sociálnou dávkou v sume 50 až 300 eur. "Maximálna úroveň tejto sociálnej dávky nedosahuje ani úroveň minimálneho dôchodku," povedal Tomáš.Bývalý predstaviteľ strany Smer-SD poukázal na to, že 300-eurový trinásty dôchodok má dostať len približne 7-tisíc penzistov. "O žiadny trinásty dôchodok nejde," zdôraznil Tomáš. Návrh rezortu práce a sociálnych vecí označil za nehanebný.Ak minister Krajniak podľa Tomáša návrh zákona o trinástom dôchodku z legislatívneho procesu nestiahne, poslanci NR SR zoskupení okolo expremiéra Petra Pellegriniho zvážia kroky na vyvodenie politickej zodpovednosti. "Stále verím, že vláda naberie zdravý rozum a nebude brať dôchodcom to, čo sme im schválili," dodal Tomáš.