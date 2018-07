TRIUMF: Hokejová dvadsiatka zdolala Nemcov a vyhrala turnaj v Zürichu

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov a vpravo tréner Ernest Bokroš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Summer Hockey Challenge v Zürichu - sobota:



Nemecko "17" - Slovensko "20" 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)



Góly: 23. Ehl (Brunnhüber) - 5. Krivošík, 34. Faško-Rudáš (M. Ivan, Romaňák), 40. P. Hrehorčák (Pospíšil, Krivošík), 55. P. Hrehorčák (Pospíšil), 59. Kukuča



Zostava SR: Ovečka - Korenčík, Kupec, Švec, M. Ivan, Romaňák, Demo, A. Žiak - Krivošík, Pospíšil, Patrik Hrehorčák - P. Regenda, Giertl, Lunter - Köver, A. Liška, Kukuča - Faško-Rudáš, Havrilla







Priebežná tabuľka:



1. SLOVENSKO "20" 3 2 1 0 0 13:6 8



2. ČR "19" 2 1 0 1 0 6:5 4



3. Švajčiarsko "20" 2 1 0 0 1 6:7 3



4. Nemecko "17" 3 0 0 0 3 5:12 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 28. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa stali víťazmi tradičného letného turnaja Summer Hockey Challenge vo švajčiarskom Zürichu. Na podujatí vyhrali všetky tri zápasy, svoje účinkovanie zakončili sobotným jednoznačným triumfom 5:1 nad nemeckou "sedemnástkou". Dvoma gólmi sa blysol Patrik Hrehorčák.Mladí Slováci predtým zdolali český výber do 19 rokov 5:4 po nájazdoch a domácich rovesníkov 3:1. Zverenci trénera Ernesta Bokroša ovládli celý turnaj so ziskom 8 bodov.