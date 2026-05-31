31. mája 2026

Vingegaard sa stane víťazom Gira d’Italia. Úspešné ťaženie v Taliansku podčiarkol triumfom v predposlednej etape


italy_giro_ditalia_cycling_77_34 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stane ôsmym jazdcom v histórii, ktorý dokončí tzv. trojkorunu, teda zvíťazí vo všetkých troch Grand Tours.


Dánsky cyklista Jonas Vingegaard dosiahne premiérový triumf na trojtýždňových etapových pretekoch Giro d'Italia. Podujatie síce vyvrcholí v nedeľu, no v sobotu triumfoval v predposlednej etape a navýšil svoj náskok na čele hodnotenia.

Potvrdí tak papierové predpoklady, ktoré ho už pred pretekmi pasovali za favorita na celkové prvenstvo. Do čela priebežného poradia sa dostal počas predchádzajúceho víkendu a ak sa vyhne problémom počas nedeľňajšej záverečnej etapy v Ríme, stane sa ôsmym jazdcom v histórii, ktorý dokončí tzv. trojkorunu, teda zvíťazí vo všetkých troch Grand Tours.

Pohodlný náskok


Dán má pred najbližším prenasledovateľom Felixom Gallom náskok už 5 minút a 22 sekúnd. Rakúšan v sobotu neudržal tempo Vingegaard pri záverečnom útoku na strmom stúpaní Piancavallo. Tretí je bývalý víťaz Gira Austrálčan Jai Hindleys mankom 6 minút a 25 sekúnd na lídra.

"Rád vyhrávam a chcem vyhrať čo najviac pretekov. Rozhodli sme sa ísť naplno, bolo to posledný deň v horách, tak sme všetko vsadili na etapu," povedal Vingegaard po úspešnej sobote.

Jazdec tímu Visma-Lease a Bike chce v roku 2026 dosiahnuiť okrem Gira celkový triumf aj na Tour de France. Dvojnásobný víťaz TdF mal v Taliansku jasnú prevahu, najmä pri absencii svojho veľkého rivala Tadeja Pogačara. Ten nebude chýbať na Tour, očakáva sa teda ich ostrý súboj.

Víťaz sťahoval jazdcov v úniku


Vingegaard potvrdil svoju dominanciu v Grand Tours piatimi víťaznými etapami napriek zdravotným problémom v úvode pretekov. Počas sobotňajšej náročnej horskej etapy na Piancavallo sa dostal do čela pelotónu, aby dotiahol jazdcov v úniku, ktorí mali náskok viac ako štyri minúty.

Na začiatku druhého výstupu dňa bol náskok úniku už len dvojminútový, Vingegaard sa vydal do útoku zhruba 10 km pred cieľom. V závere sa nielen vzdialil od pelotónu, ale aj súperovi Gallovi. A pohodlne prišiel do cieľa ako víťaz.

"Chlapci opäť odviedli skvelú prácu a ja som mal fantastický deň. Vyhrať tu päť etáp a mať pred záverom pevné vedenie, to je pre mňa výnimočné," dodal dánsky cyklista.


Zdroj: SITA.sk - Vingegaard sa stane víťazom Gira d’Italia. Úspešné ťaženie v Taliansku podčiarkol triumfom v predposlednej etape © SITA Všetky práva vyhradené.

