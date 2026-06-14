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14. júna 2026
Triumf po 36 rokoch, na ktorý čakali celé generácie. Škóti majú na dosah neprebádané územie
Tagy: MS vo futbale 2026
Sobotňajší triumf nad Haiti bol prvým víťazstvom Škótska na veľkom turnaji od majstrovstiev Európy 1996 a prvým triumfom na majstrovstvách sveta od úspechu proti Švédsku na šampionáte v Taliansku v roku ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Sobotňajší triumf nad Haiti bol prvým víťazstvom Škótska na veľkom turnaji od majstrovstiev Európy 1996 a prvým triumfom na majstrovstvách sveta od úspechu proti Švédsku na šampionáte v Taliansku v roku 1990.
Takmer tri desaťročia čakali škótski futbalisti na návrat na svetový šampionát. Keď sa ho konečne dočkali, nezostalo len pri symbolickej účasti. Víťazstvo 1:0 nad Haiti v úvodnom zápase C-skupiny im otvorilo dvere k niečomu, čo sa tejto futbalovej krajine ešte nikdy nepodarilo - postupu do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta.
Hrdinom večera na štadióne vo Foxborough neďaleko Bostonu sa stal stredopoliar Aston Villy John McGinn. Jeho tečovaná strela v prvom polčase rozhodla o tesnom triumfe nad húževnatým súperom. Škóti síce v závere čelili silnému tlaku Haiti, no náskok ubránili a pripísali si mimoriadne cenné tri body.
„Bolo to kľúčové. Toto bol zápas, v ktorom bol tlak na nás, pretože sme boli favoritmi. Haiti je veľmi náročný súper,“ povedal McGinn po stretnutí. Tridsaťročný stredopoliar pritom ukončil viac než osemnásťmesačné čakanie na gól v reprezentácii. „Majú množstvo jedinečných kvalít, proti ktorým nie sme zvyknutí hrávať. Dôležité bolo udržať si čisté konto a získať tri body, čo sa nám podarilo.“
Pre škótsky futbal má výsledok aj výrazný historický rozmer. Reprezentácia sa na svetovom šampionáte predstavila prvýkrát od roku 1998, keď v základnej skupine prehrala práve s Brazíliou aj Marokom. Sobotňajší triumf bol zároveň prvým víťazstvom Škótska na veľkom turnaji od majstrovstiev Európy 1996 a prvým triumfom na majstrovstvách sveta od úspechu proti Švédsku na šampionáte v Taliansku v roku 1990.
Hoci výkon nebol bezchybný, McGinn verí, že mužstvo naďalej má rezervy. „Môžeme hrať lepšie? Samozrejme, že môžeme. Ale toto je fantastické. Do zápasov proti Brazílii a Maroku pôjdeme s tým, že máme ešte vyšší výkonnostný stupeň. To hlavné je, že Škótsko opäť vyhralo na majstrovstvách sveta.“
Práve súboje s Marokom a Brazíliou teraz rozhodnú o tom, či sa Škóti dostanú tam, kde ešte nikdy neboli. Vďaka rozšírenému formátu turnaja môže na postup stačiť aj jediný bod z nasledujúcich dvoch stretnutí. „Vieme, že jeden bod alebo tri body by nás dostali do neprebádaného územia. A veľmi dobre vieme, o čo hráme,“ vyhlásil McGinn.
Optimisticky napriek prehre hovoril aj tréner Haiti Sébastien Migné. Jeho tím sa na majstrovstvách sveta predstavil prvýkrát od roku 1974 a proti favoritovi zanechal veľmi dobrý dojem. „Som veľmi hrdý na chlapcov a na spôsob, akým sme hrali. Dúfam, že na tomto výkone dokážeme stavať a budeme pokračovať v dobrých výkonoch. Je to sklamanie, ale o päť dní je pred nami hora menom Brazília. Keď ste na tejto úrovni chýbali 52 rokov, musíte si to užívať,“ povedal francúzsky kouč.
Po úvodnom hracom dni tak majú dôvody na spokojnosť oba tábory. Haiti ukázalo, že nebude ľahkou korisťou pre nikoho, no večer patril predovšetkým Škótom. Po 36 rokoch opäť pocítili radosť z víťazstva na majstrovstvách sveta a prvýkrát v histórii môžu reálne snívať o postupe do vyraďovacej fázy.
Zdroj: SITA.sk - Triumf po 36 rokoch, na ktorý čakali celé generácie. Škóti majú na dosah neprebádané územie © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer tri desaťročia čakali škótski futbalisti na návrat na svetový šampionát. Keď sa ho konečne dočkali, nezostalo len pri symbolickej účasti. Víťazstvo 1:0 nad Haiti v úvodnom zápase C-skupiny im otvorilo dvere k niečomu, čo sa tejto futbalovej krajine ešte nikdy nepodarilo - postupu do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta.
Hrdinom večera na štadióne vo Foxborough neďaleko Bostonu sa stal stredopoliar Aston Villy John McGinn. Jeho tečovaná strela v prvom polčase rozhodla o tesnom triumfe nad húževnatým súperom. Škóti síce v závere čelili silnému tlaku Haiti, no náskok ubránili a pripísali si mimoriadne cenné tri body.
„Bolo to kľúčové. Toto bol zápas, v ktorom bol tlak na nás, pretože sme boli favoritmi. Haiti je veľmi náročný súper,“ povedal McGinn po stretnutí. Tridsaťročný stredopoliar pritom ukončil viac než osemnásťmesačné čakanie na gól v reprezentácii. „Majú množstvo jedinečných kvalít, proti ktorým nie sme zvyknutí hrávať. Dôležité bolo udržať si čisté konto a získať tri body, čo sa nám podarilo.“
Pre škótsky futbal má výsledok aj výrazný historický rozmer. Reprezentácia sa na svetovom šampionáte predstavila prvýkrát od roku 1998, keď v základnej skupine prehrala práve s Brazíliou aj Marokom. Sobotňajší triumf bol zároveň prvým víťazstvom Škótska na veľkom turnaji od majstrovstiev Európy 1996 a prvým triumfom na majstrovstvách sveta od úspechu proti Švédsku na šampionáte v Taliansku v roku 1990.
Hoci výkon nebol bezchybný, McGinn verí, že mužstvo naďalej má rezervy. „Môžeme hrať lepšie? Samozrejme, že môžeme. Ale toto je fantastické. Do zápasov proti Brazílii a Maroku pôjdeme s tým, že máme ešte vyšší výkonnostný stupeň. To hlavné je, že Škótsko opäť vyhralo na majstrovstvách sveta.“
Práve súboje s Marokom a Brazíliou teraz rozhodnú o tom, či sa Škóti dostanú tam, kde ešte nikdy neboli. Vďaka rozšírenému formátu turnaja môže na postup stačiť aj jediný bod z nasledujúcich dvoch stretnutí. „Vieme, že jeden bod alebo tri body by nás dostali do neprebádaného územia. A veľmi dobre vieme, o čo hráme,“ vyhlásil McGinn.
Optimisticky napriek prehre hovoril aj tréner Haiti Sébastien Migné. Jeho tím sa na majstrovstvách sveta predstavil prvýkrát od roku 1974 a proti favoritovi zanechal veľmi dobrý dojem. „Som veľmi hrdý na chlapcov a na spôsob, akým sme hrali. Dúfam, že na tomto výkone dokážeme stavať a budeme pokračovať v dobrých výkonoch. Je to sklamanie, ale o päť dní je pred nami hora menom Brazília. Keď ste na tejto úrovni chýbali 52 rokov, musíte si to užívať,“ povedal francúzsky kouč.
Po úvodnom hracom dni tak majú dôvody na spokojnosť oba tábory. Haiti ukázalo, že nebude ľahkou korisťou pre nikoho, no večer patril predovšetkým Škótom. Po 36 rokoch opäť pocítili radosť z víťazstva na majstrovstvách sveta a prvýkrát v histórii môžu reálne snívať o postupe do vyraďovacej fázy.
Zdroj: SITA.sk - Triumf po 36 rokoch, na ktorý čakali celé generácie. Škóti majú na dosah neprebádané územie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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