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 24hod.sk    Šport

14. júna 2026

Rozhodli rodina, kamaráti a túžba dosiahnuť veľký cieľ. Július Hudáček bude chytať za Poprad – VIDEO


Tagy: návrat na Slovensko skúsenosti slovenský brankár Tipsport liga

Július Hudáček sa po 15 rokoch vracia do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Július Hudáček má 37 rokov a po 15 rokoch naberania hokejových skúseností v šiestich krajinách v zahraničí sa ...



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julius hudacek 676x451 14.6.2026 (SITA.sk) - Július Hudáček sa po 15 rokoch vracia do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.


Július Hudáček má 37 rokov a po 15 rokoch naberania hokejových skúseností v šiestich krajinách v zahraničí sa rozhodol vrátiť do najvyššej súťaže na Slovensku.

Trojnásobný extraligový šampión s Košicami si od novej sezóny navlečie dres Popradu, pod Tatrami sa dohodol na dvojročnej zmluve.

Malé deti ho potrebujú


"Stále som si ešte chcel zahrať s kamarátmi v slovenskej extralige na konci kariéry. Najhlavnejší dôvod bol rodina, keďže máme tri malé deti a potrebujem byť aj doma. Pripravím sa čo najlepšie na sezónu a budem chcieť vrátiť ľuďom z manažmentu klubu všetko, čo do mňa vkladajú. Verím, že využijem skúsenosti, ktoré som nabral v zahraničí. Chcem pomôcť výkonmi na ľade," uviedol Július Hudáček v rozhovore na prezentácii HK Poprad na YouTube.



Podľa Hudáčka je dnes hokej úplne iný ako pred 15 rokmi, keď opúšťal slovenskú najvyššiu súťaž. Čo očakáva od klubovej úrovne hokeja na Slovensku ako skúsený brankár?

Vráti sa do iného hokeja


"Keď som začínal v Košiciach, bolo to úplne iné. Celý svet sa mení technológiami a aj hokej sa zmenil. Je rýchlejší, je tu veľa importov najmä z Kanady, predtým to boli iba Česi. Som rád, že doma si pozrie zápasy naživo aj moja rodina. Teším sa na fanúšikov v Poprade, ktorí v play-off utvorili skvelú atmosféru. Verím, že naplníme zimák s čo najväčším počtom ľudí," skonštatoval bývalý reprezentant a účastník siedmich svetových šampionátov.

Cieľ je jasný


Hudáček nepomenoval svoj cieľ s popradským klubom napriamo, ale z jeho slov je úplne jasné, čo to je. Poprad je jeden z najtradičnejších slovenských klubov, ale titul v domácej najvyššej súťaži zatiaľ nemá. Iba tri finálové účasti. "Všetci, ktorí sa pohybujú okolo popradského hokeja, vedia, aký je to cieľ," doplnil J. Hudáček.


Zdroj: SITA.sk - Rozhodli rodina, kamaráti a túžba dosiahnuť veľký cieľ. Július Hudáček bude chytať za Poprad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: návrat na Slovensko skúsenosti slovenský brankár Tipsport liga
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