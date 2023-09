Trnava chce mať svoj tradičný jarmok bez politiky, mesto neposkytne žiadnej strane svoje priestranstvá na kampaň

Lákadlo pre politické strany

Najväčšia akcia v meste

2.9.2023 (SITA.sk) - Tradičný trnavský jarmok, ktorý sa bude konať v centre mesta v polovici septembra, by mal byť bez politiky. Mesto Trnava neposkytlo priestor na kampaň žiadnej politickej strane.„Akákoľvek politická kampaň so zabratím miestnej cesty potrebuje od mesta Trnava povolenie na zvláštne užívanie miestnych ciest a verejných účelových ciest a musí byť splnená oznamovacia povinnosť,“ uviedla Ingrid Keszlerová z Mestského úradu v Trnave.V prípade jarmoku, ale aj iných veľkých podujatí platí podľa nej zásada, že radnica nepovoľuje iné podujatia v okolí a verejné priestranstvá sú vyhradené len pre potreby mesta.Pre politické strany je také veľké podujatie, akým je jarmok s veľkou účasťou ľudí, dva týždne pred voľbami veľkým lákadlom. Niektoré už avizujú, že v Trnave počas jarmoku budú mať svoje aktivity, využijú pritom súkromné priestranstvá.Tradičný trnavský jarmok je najväčšou akciou v meste. Každý rok sa na ňom zúčastňujú stovky predajcov, v poslednom období hlavne remeselníkov, a desaťtisíce návštevníkov.Tohtoročný jarmok sa začína vo štvrtok 14. septembra a potrvá do nedele 17. septembra.