Z ukrajinského prístavu Južnyj vyplávali cez dočasný humanitárny koridor ďalšie dve nákladné lode

Pohyb lodí sledujú na webstránke

Koridor zatiaľ využili štyri lode

2.9.2023 (SITA.sk) - Nákladné plavidlo, ktoré odplávalo z Ukrajiny napriek ruským hrozbám, sa pohybuje v menšej vzdialenosti od bulharských teritoriálnych vôd. V sobotu o tom informovali ukrajinskí predstavitelia.Ako uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov , loď Anna-Theresa plaviaca sa pod libérijskou vlajkou, prepravujúca 56-tisíc ton surového železa, opustila v piatok ukrajinský prístav Južnyj.Kubrakov dodal, že ďalšie plavidlo Ocean Courtesy, plaviace sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, opustilo v piatok ten istý prístav so 172-tisíc tonami koncentrátu železnej rudy.Podľa globálnej webovej stránky MarineTraffic pre sledovanie lodí sa očakávalo, že sa dostane do rumunského čiernomorského prístavu Constanta v sobotu popoludní.Obe plavidlá sa plavili dočasným humanitárnym koridorom pre civilné lode z ukrajinských čiernomorských prístavov do Bosporu, uviedol Kubrakov na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.Koridor vedie pozdĺž západného pobrežia Čierneho mora, pričom sa vyhýba medzinárodným vodám a namiesto nich využíva tie, ktoré kontrolujú členské štáty NATO Rumunsko a Bulharsko.Tieto lode sú tretím a štvrtým plavidlom, ktoré využilo dočasný koridor zriadený ukrajinskou vládou po tom, čo Rusko v polovici júla odstúpilo od čiernomorskej obilnej iniciatívy.