Trnava má miesto v krytoch civilnej ochrany pre asi desatinu obyvateľov mesta

Mesto Trnava má vo vlastníctve 22 krytov civilnej ochrany . Sú to odolné a plynotesné úkryty, ktoré sa nachádzajú pod niektorými bytovými domami a sú určené pre ich obyvateľov. Sedem krytov je vybudovaných pod školami v meste, ďalšie vlastnia rôzne firmy, závody a strategické podniky. Informuje o tom trnavská radnica s vysvetlením, že reaguje na opakujúce sa otázky verejnosti.

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -Spolu s úkrytmi v školách a v súkromnom vlastníctve je celková kapacita krytov civilnej ochrany v Trnave 6 120 miest. V Trnave je v súčasnosti prihlásených na pobyt približne 63-tisíc obyvateľov. Pre drvivú väčšinu ľudí by ako úkryt v prípade ohrozenia na nevyhnutný čas slúžili jednoduché úkryty budované svojpomocne, teda rôzne pivnice, podzemné garáže, suterény a podobne.„Ak by došlo ku krízovej situácii, nastala by predovšetkým evakuácia obyvateľov v súlade s pokynmi zodpovedných orgánov. Tento scenár však nie je aktuálny, Slovensko je stále bezpečnou krajinou,“ uviedla radnica na svojom webe. Samospráva zároveň požiadala obyvateľov, aby zachovali rozvahu a pokoj.