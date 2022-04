Trnava môže výmenou za pozemky získať historickú budovu v susedstve radnice, je národnou kultúrnou pamiatkou

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava môže získať do vlastníctva administratívnu budovu bývalého poštového a telegrafného úradu na Radlinského ulici, ktorá nadväzuje na severné krídlo trnavskej radnice. Terajší majiteľ budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, ponúka mestu výmenou za desať stavebných pozemkov na Rekreačnej ulici. Táto lokalita je v súčasnosti vyhľadávanou na výstavbu rodinných domov. Každý z pozemkov, o ktoré má záujem, má rozlohu približne 600 metrov štvorcových.Majetková komisia mesta so zámenou nehnuteľností súhlasí, konečné slovo však budú mať poslanci mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o zámene nehnuteľností rozhodovať pravdepodobne už na svojom najbližšom zasadnutí 26. apríla.Rozľahlá budova v centre mesta bola sídlom poštového a telegrafného úradu v Trnave od roku 1896 až do polovice minulého storočia. Aj potom boli jej dve nadzemné podlažia využívané hlavne na administratívne účely, v súčasnosti je z väčšej časti prázdna a nevyužívaná. Ak by Trnava budovu získala, mohla by po nevyhnutnej rekonštrukcii sceliť areál radnice do jedného uzavretého bloku.Aj keď pošta sídlila v prvej polovici minulého storočia práve v budove v tesnom susedstve radnice, Trnavčania označujú ako starú poštu vedľajší objekt, v ktorom roky fungovala populárna vináreň Pri starej pošte.