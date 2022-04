Valášek neprinesie podľa Vetráka s návrhom obmedziť pôsobnosť Žilinku nič nové, Sme rodina má opačný názor

Veci nepomáhajú poslanecké návrhy

Požiadavka na rýchlosť trestného konania

Sme rodina zastáva súčasnú formu

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec parlamentu a člen hnutia Progresívne Slovensko Tomáš Valášek neprichádza pri snahe obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora s ničím novým. Konštatuje to predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO) pre agentúru SITA.Valášek chce prostredníctvom novely Trestného poriadku „zmenšiť priestor na svojvoľné alebo nedôvodné intervencie generálneho prokurátora SR do vyšetrovania trestnej činnosti a umožniť súdny prieskum jeho rozhodnutí vydaných na základe paragrafu 363 Trestného poriadku".Podľa Vetráka však tento návrh nezaradeného poslanca len replikuje agendu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a dôvody na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku, ktoré sa stali súčasťou podania na Ústavný súd SR „Problematiku paragrafu 363 musíme nielen komunikovať, ale predovšetkým veľmi citlivo riešiť v rámci koalície. Žiaľ, prvoplánové výstrely v podobe rôznorodých poslaneckých návrhov, ktoré nemajú dostatočnú podporu na schválenie, veci nepomáhajú. Som presvedčený, že Tomáš Valášek chce pomôcť. Žiaľ, takým spôsobom sa mu podarí len odsúvať riešenie, pretože v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu platí šesťmesačná lehota, počas ktorej sa obdobné alebo rovnaké návrhy zákonov v tej istej veci nemôžu predkladať," vysvetlil predseda ústavnoprávneho výboru.Tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre spravodlivosť Alojz Baránik v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol, že na to, aby bolo Slovensko právnym štátom, je potrebné zmeniť rozsah oprávnení generálneho prokurátora tak, aby boli v súlade so základnou zásadou trestného poriadku. Spôsob, akým generálny prokurátor Maroš Žilinka využíva svoje oprávnenia podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, je totiž podľa jeho slov v príkrom rozpore.„O tom, či je návrh kolegu Valáška najkratšou cestou k tomuto cieľu, sú ale isté pochybnosti. Jednou z nich je aj požiadavka na rýchlosť trestného konania, ktoré by sa podľa jeho návrhu neúmerne predlžovalo. Ďalšou je skutočnosť, že kolega Valášek hlasoval v prvom čítaní proti návrhu na otvorenie diskusie o zmene oprávnení generálneho prokurátora, hoci vtedy bola príležitosť na to, aby aj jeho prispením mohlo dôjsť v tejto oblasti k požadovanej zmene," konštatoval Baránik.Napriek tomu však iniciatívu nezaradeného poslanca víta, pretože Slovensko má podľa jeho názoru na čele prokuratúry „extrémne nedôveryhodného človeka, ktorý zabetónoval v prokuratúre pomery z Čižnárovských a Trnkovských čias, a ktorý zásadne kompromituje sľub Hegerovej vlády na očistu spoločnosti".Opačný názor zastáva vládne hnutie Sme rodina , ktoré tvrdí, že tak, ako to je v súčasnej forme, je v poriadku. „Je to veľmi dôležité, pretože orgány činné v trestnom konaní často nefungujú tak, ako majú. Ak by konali, nebol by s tým problém, ale ani zďaleka nie sme v takej situácii," doplnila pre agentúru SITA Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina.O predmetnom návrhu novely Trestného poriadku by mali poslanci Národnej rady SR rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla.