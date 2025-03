Trnava obnoví za peniaze z eurofondov ďalšie sídliskové priestranstvá za viac než tri milióny eur

Vytvorí sa pocket park

Zapojili aj obyvateľov

28.3.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava bude pokračovať v obnove sídliskových verejných priestranstiev. Najnovšie vyhlásilo verejné obstarávanie na revitalizáciu troch vnútroblokov na Tehelnej ulici.Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na približne 3,5 milióna eur, uchádzači môžu predkladať ponuky do 28. apríla. Trnava podľa primátora Petra Bročku na túto akciu získala peniaze z eurofondov.Každý z troch sídliskových vnútroblokov má rozlohu okolo 5500 metrov štvorcových. Ich revitalizácia podľa trnavskej radnice prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.Vo všetkých sa ráta s novými chodníkmi, pobytovými a oddychovými plochami, ihriskami, výsadbou nových stromov a ďalšej zelene. Nebudú chýbať ani viaceré moderné riešenia.„Na vonkajšom nároží bytových domov sa vytvorí malý pobytovo - spoločenský priestor „pocket park“ – miesto na stretávanie sa občanov. Pôjde o parkovo upravenú plochu, doplnenú mobiliárom, lavičkami, odpadkovými košmi, drobnými hernými prvkami, hmlovou fontánou na ochladenie priestoru a výtvarným objektom – cortenovými stĺpmi, ktoré budú štylizovať kmene stromov,“ píše sa v opise zákazky pri prvom z dvorov.Trnava zverila riešenie sídliskového priestoru víťazovi architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov, ktorým sa stala spoločnosť Atelier DUMA-LIVING GARDENS. Do prípravy revitalizácie tohto územia boli zapojení aj obyvatelia dotknutej lokality prostredníctvom participatívneho plánovania.Ak vo verejnom obstarávaní nenastanú nečakané komplikácie, tak by práce na revitalizácii tohto územia mohli podľa primátora Bročku začať ešte pred letom.