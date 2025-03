Úrad splnomocnenca vlády pripravuje aktualizáciu údajov týkajúcich sa rómskych komunít

Významný zdroj informácií

Pilotne otestovali sedem obcí

28.3.2025 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) pripravuje aktualizáciu údajov týkajúcich sa vybavenosti a infraštruktúry obcí s významnejším zastúpením rómskych komunít. Zber dát sa bude realizovať v apríli 2025. Informovala o tom riaditeľka mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miriam Žiaková Ako dodala, nové sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku už úrad pilotne overil v siedmich obciach, a to od februára do marca.Nový zber dát je v poradí štvrtý od roku 2004, keď vznikol prvý Atlas rómskych komunít. Opakované zisťovanie je potrebné pre zachytenie vývoja situácie v rómskych lokalitách.Výsledkom vyhodnotených získaných dát bude podľa úradu splnomocnenca množstvo dôležitých informácií týkajúcich sa rómskych komunít, ich životných podmienok, ako aj dostupnosti vybraných služieb. „Mapovanie je významným zdrojom informácií pre všetky subjekty a organizácie, ktoré sa venujú inklúzii Rómov,“ zdôraznila Žiaková.Nový zber dát sa na rozdiel od predošlých zberov uskutoční v online prostredí, čo by malo proces zberu dát uľahčiť a urýchliť.„Časť odpovedí bude vypĺňaná automaticky na základe predošlých odpovedí a online systém bude kontrolovať logické väzby medzi otázkami, ako aj logické chyby,“ informoval úrad s tým, že sa tak zníži chybovosť pri vypĺňaní a uľahčí sa kontrola zozbieraných údajov. Vyhodnocovanie zozbieraných údajov bude trvať do konca roka 2025.„Vďaka získaným informáciám bude možné lepšie nastaviť verejné politiky a adresne nasmerovať finančné prostriedky určené primárne na inklúziu Rómov do obcí, ktoré to najviac potrebujú,“ uvádza úrad splnomocnenca.V rámci prípravy na mapovanie, boli do screeningového zisťovania počas minulého roka zapojené všetky obce na Slovensku, na základe ktorého bolo viac ako tisíc z nich vyhodnotených ako obce s relevantnou prítomnosťou rómskej komunity.Tieto obce budú teraz vyzvané na zapojenie sa do mapovania prostredníctvom vyplnenia online dotazníkov, ktoré detailne popisujú situáciu v obci a v samotných rómskych lokalitách.Aktuálne je ukončené pilotné testovanie v siedmich obciach, a to v Šumiaci, Petrovej, Jarovniciach, Kečkovciach, Markovciach, Markušovciach a Spišských Tomášovciach, ktoré sa zapojili do možnosti otestovať si a pripomienkovať novo-vyvinutý online nástroj dotazníkového zisťovania.„Ich účasť na pilotnom testovaní významne prispela k zlepšeniu nastavenia predmetného systému zberu dát,“ uviedol úrad splnomocnenca pre rómske komunity.Sociografické mapovanie je realizované v rámci Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity (NP MaHIP I.), ktorý je zastrešený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.