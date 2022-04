Trnava plánuje vybrať na parkovnom rekordnú sumu, pribudnú spoplatnené zóny

Vyššie ceny v centre mesta

Peniaze ostávajú súčasťou rozpočtu mesta

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava plánuje v tomto roku vybrať od vodičov poplatok za parkovanie v celkovej výške 1,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu aktualizácie rozpočtu na tento rok.Je to výrazne viac, ako bol priemerný výnos z tohto poplatku v predchádzajúcich rokoch. V roku 2021 mala Trnava príjem za parkovanie vo výške 963-tisíc eur, v tom sú zarátané platby v parkovacích automatoch, cez SMS aj z predaja parkovacích kariet.Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo vlani vyššie sadzby za parkovanie v centre mesta, ako aj prvú spoplatnenú zónu mimo centra mesta. Od 1. júla tohto roka majú podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia spoplatnené zóny so zvýhodnením rezidentov pribudnúť aj v pomerne širokom okolí centra. Práve preto je v návrhu aktualizácie rozpočtu mesta na tento rok navrhovaný rekordný príjem z poplatku za parkovanie.Za ostatných desať rokov zaplatili vodiči v Trnave za parkovanie 8,4 milióna eur. Od roku 2015 boli príjmy vždy vyššie ako 900-tisíc eur a mali stúpajúcu tendenciu. Výnimkou bol rok 2020, keď bolo centrum mesta v dôsledku protipandemických opatrení poloprázdne a výber parkovného klesol pod 500-tisíc eur. Doteraz rekordným v príjmoch za parkovanie bol rok 2019, keď vodiči zaplatili 993-tisíc eur.Všetky peniaze vybrané za parkovanie zostávajú súčasťou rozpočtu mesta, Trnava si celú agendu okolo parkovania od začiatku spoplatnenia zabezpečuje sama bez sprostredkovateľských firiem.