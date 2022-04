Vojna na Ukrajine môže ovplyvniť voľby na Slovensku, tému budú zrejme vyťahovať kandidáti opozície

Negatívne pnutie v spoločnosti pre utečeneckú krízu

Opozícia môže hodiť vinu na koalíciu

S témou vojny pracoval aj Orbán

16.4.2022 - Vojenský konflikt na Ukrajine môže zasiahnuť predvolebnú kampaň v spojených župných a komunálnych voľbách na jeseň tohto roka.Rovnako môže byť téma vojny prítomná aj v kampani pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť v riadnom termíne začiatkom roka 2024. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Martin Slosiarik Rovnako aj politológ Jozef Lenč pripustil vojnu na Ukrajine ako jednu z otázok predvolebnej agendy. Iná situácia by podľa neho nastala v prípade, že by konflikt zamrzol a nebude zaujímavý pre politikov a médiá.„Ak bude vojna pokračovať a utečenecká kríza na Slovensku spôsobí negatívne pnutie v spoločnosti, alebo, ak ekonomické dopady ruskej agresie a sankcie budú stále témou a sociálny a spoločenský nepokoj bude pretrvávať, tak konflikt môže ovplyvniť volebnú kampaň aj pred parlamentnými voľbami,“ zhodnotil Lenč. Podľa neho by vojenský konflikt mohla napríklad zatlačiť ďalšia z vĺn COVIDU-19 či nejaká nová kríza.Sociológ Slosiarik uviedol, že do parlamentných volieb je ešte relatívne dosť času a záleží, ako bude konflikt na Ukrajine pokračovať. Predpokladá, že dôsledky konfliktu môžu byť prítomné, a pravdepodobne aj budú, v čase pred voľbami. „S touto témou sa bude pracovať v súvislosti s domácimi témami, ako sú sociálne otázky či otázky životnej úrovne, keď sa bude hlavne zo strany opozície vyťahovať, že koalícia je zodpovedná za rast cien, pretože Ukrajinu podporovala aj vojensky,“ zhodnotil sociológ.Koncom októbra tohto roka by sa mali uskutočniť v jednom termíne župné voľby aj voľby do orgánov samosprávy miest a obcí. Slosiarik usudzuje, že hlavne v prihraničných okresoch by mohla byť vojna agendou, s ktorou sa môže v kampani pracovať.„Môže to byť o stigmatizovaní kandidátov z vládnych strán, že sa kraj dostáva do problémov. Na úrovni obce alebo malého mesta sa dá pracovať so sociálnym rozmerom utečeneckej krízy, či dostatočne pomáha štát a ten je reprezentovaný vládnou koalíciou. Túto tému tak môžu skôr využívať politici opozície a jej kandidáti,“ naznačil sociológ.V nedávnej predvolebnej kampani pracoval s témou vojny aj maďarský premiér Viktor Orbán . Varoval, že ak tamojšia opozícia vyhrá voľby, začne posielať zbrane na Ukrajinu alebo bude súhlasiť so zastavením dodávok ruského plynu. Po víťazstve Orbána a jeho strany Fidesz sa agenda Ukrajiny v kampani pripisovala medzi faktory, ktoré pomohli Orbánovi obhájiť jeho premiérske kreslo.