Trnava poskytne policajtom nájomné byty, Šutaj Eštok verí v spoluprácu aj s ostatnými primátormi – VIDEO

Problém s nedostatkom policajtov

Policajti získajú prvú zmluvu na tri roky

28.4.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava poskytne príslušníkom Policajného zboru prvých trinásť nájomných bytov zo svojho bytového fondu. Určené sú prioritne pre tých policajtov, ktorí sa starajú o bezpečnosť obyvateľov priamo v uliciach.Možnosť získať nájomný byť má pomôcť získať do Trnavy "hotových" policajtov z iných regiónov Slovenska, pretože na západnom Slovensku ich je málo. Na odovzdávaní prvých bytov v bytovom dome na Františkánskej ulici v centre Trnavy sa v pondelok zúčastnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok "Región Trnavy má najväčší problém s nedostatkom policajtov , po Bratislavskom kraji je tu druhý najvyšší podstav. Otázka bývania je pre zabezpečenie dostatočného počtu policajtov kľúčová," povedal minister Šutaj Eštok.Trnava má pre policajtov okamžite pripravených 9 bytov, ďalšie štyri budú k dispozícii do konca roka. Minister Matúš Šutaj Eštok verí, že takáto spolupráca ministerstva vnútra a mesta Trnava bude prvou lastovičkou, ktorá dá signál aj ostatným primátorom, aby v rámci svojich možností poskytli byty pre policajtov. Avizoval tiež, že v krátkom čase príde dobrá správa o možnosti riešenia bytovej otázky aj pre policajtov v Bratislave.Mestské nájomné byty dostanú podľa primátora Trnavy Petra Bročku v prvom rade policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ale možnosť dostať s k bytu budú mať aj ďalší príslušníci, ktorí sa podieľajú na zvýšení bezpečnosti obyvateľov v teréne. Mesto vyčlenilo pre nich jedno až trojizbové byty s rozlohou od 28 do 67 metrov štvorcových, policajti získajú prvú zmluvu na tri roky.Požiadať o byt vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré je prenajímateľom bytov, môže len policajt zaradený pod Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave PZ, pričom pridelenie bytu musí odporučiť jeho nadriadený s personálnou právomocou. Aktuálne mesto Trnava uzatvára nájomné zmluvy na dva byty s dvomi policajtmi preradenými z východného Slovenska, ktorí posilnia rady KR PZ Trnava.Mesto Trnava plánuje pomerne masívnu výstavbu nájomných bytov, primátor Bročka v tejto súvislosti hovoril s ministrom Šutajom Eštokom aj o tom, aby mali samosprávy nastavené férové podmienky zo strany štátu. Pripomenul, že tzv. štátne nájomné byty v skutočnosti nebude vlastniť štát, ale nadnárodné fondy.