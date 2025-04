O pozíciu generálneho riaditeľa STVR bude súperiť päť kandidátov, ich mená sú už známe

Vyhlásenie výzvy na prihlasovanie kandidátov

Medzi uchádzačmi je aj dočasne poverený riaditeľ Slanina

28.4.2025 (SITA.sk) - O pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) bude súperiť päť kandidátov . Ide o Martinu Flašíkovú Martina Jakubca , Petra Janků, Norberta Branislava Majera a Igora Slaninu Rada STVR skonštatovala, že títo kandidáti spĺňajú zákonom stanovené podmienky a budú pozvaní na verejné vypočutie.Poverila tiež svojho predsedu Jozefa Krošláka , aby ich pozval na verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa STVR. Z verejného vypočutia by mal byť vyhotovený zvukovo-obrazový prenos, ktorý bude online vysielaný na webovom sídle STVR.Vyhlásenie výzvy na prihlasovanie kandidátov schválila Rada STVR 1. apríla, potrebné dokumenty a prihlášku bolo potrebné doručiť do 17. apríla. STVR je bez generálneho riaditeľa viac ako trištvrte roka.V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Verejnoprávny telerozhlas dočasne vedie Igor Slanina, jeho poverenie viesť STVR bolo opakovane predlžované. V súčasnosti je Slanina poverený viesť STVR do 30. júna tohto roka.Na voľbu generálneho riaditeľa STVR bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov ešte minulý rok v lete vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), zvyšných piatich mal zvoliť parlament. Ten voľbu opakovane presúval, spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR navolili poslanci na sklonku marca.Dočasne poverený riaditeľ Slanina je i medzi uchádzačmi o post generálneho riaditeľa. Okrem neho je medzi nimi aj Martina Flašíková, ktorá od polovice apríla vedie Sekciu programových služieb Slovenskej televízie. Flašíková je producentka, ktorá v audiovizuálnom prostredí pôsobí už vyše štvrťstoročia.Vo verejnoprávnej televízii pracovala viac ako šesť rokov. Spolupracovala na úspešných talentových šou, hraných seriáloch, filmoch či zábavných formátoch. Taktiež dlhodobo spolupracuje s českými a slovenskými televíziami a venuje sa aj vlastnej produkčnej a reklamnej činnosti.O možnosť viesť verejnoprávny telerozhlas sa bude, medzi inými, uchádzať aj slovenský spevák, politik, moderátor, hudobný producent, herec a podnikateľ Martin Jakubec. V minulosti sa neúspešne uchádzal napríklad o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.