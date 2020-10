Trnava pripravuje odberové miesta pre celoplošné testovanie na COVID-19, chýbajú jej však dobrovoľníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava pripravuje pre plošné testovanie na ochorenie COVID-19 zatiaľ 39 stanovíšť, na ktorých by malo byť zriadených 55 odberových miest. Podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej ide zatiaľ o predbežné údaje, pretože jednotlivé odberové miesta musia ešte schváliť príslušníci Ozbrojených síl SR Do značnej miery sa však podľa nej zhodujú s umiestnením volebných miestností. Testovanie sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra a druhé kolo od 6. do 8. novembra, na celom Slovensku má byť k dispozícii približne 5 000 odberových miest.Samosprávy momentálne hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by im pomohli zvládnuť logistiku testovania. Mesto Trnava potrebuje administratívnych pracovníkov na registrovanie testovaných a pomocníkov, ktorí budú dohliadať na hladký chod procesu testovania.Kým administratívni pracovníci dostanú za svoju práce finančnú odmenu, pomocníci budú pracovať bez nároku na odmenu. Výzvy, aby sa hlásili dobrovoľníci, zverejnili v Trnavskom kraji aj mestá Piešťany, Hlohovec a viaceré ďalšie. Ľudí však hľadajú aj menšie obce, ktoré majú na obecných úradoch len minimálne počty administratívnych pracovníkov.