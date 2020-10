Celoplošné testovanie COVID-19 môže pochytať superroznášačov a Slováci sú dobrým príkladom, reaguje zahraničie

Svetové univerzity obhajujú hromadné testovanie

Nižšia citlivosť antigénových testov nemusí byť nevýhoda

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Plošné testovanie slovenského obyvateľstva na ochorenie COVID-19 , ktorého pilotnú fázu uskutočnili počas ostatného víkendu v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov, upútalo pozornosť zahraničia.Slovensko sa podľa mnohých médií odhodlalo k niečomu, čo dosiaľ spravila akurát megalomanská Čína, kde nedávno otestovali všetkých obyvateľov v zhruba deväťmiliónovom čínskom prístavnom meste Čching-tao.Nezávislé twitterové konto TwiChen pochádzajúce z Číny upozornilo, že 5,5-miliónové Slovensko, ktorému by s týmto počtom obyvateľov patrila medzi čínskymi veľkomestami až 18. priečka, podstúpi celonárodné testovanie."Toto je prvá západná krajina, ktorá si vyskúša model národného testovania," podotýka a medzi riadkami poukazuje na to, že na podobné čínske opatrenia zatiaľ nenadväzuje žiadna svetová veľmoc ako USA, Spojené kráľovstvo či Nemecko.Mnoho epidemiológov a medicínskych vedcov na svetových univerzitách obhajuje hromadné testovanie, keďže uvedené riešenie pre vlády štátov znamená, že namiesto tzv. lockdownov akurát pristúpia k izolácii menších skupín infikovaných ľudí."Toto je krok vpred, o tom niet pochýb. Predstavuje to dobrý príklad. Ak to zafunguje, bude to dobrá správa pre zvyšok sveta," uviedol pre The Wall Street Journal Luke O'Neill, profesor biochémie na Trinity College v írskom Dubline.Poľské zdroje pripomínajú, že štyri okresy s najhoršou epidemiologickou situáciou v SR, v ktorých sa tento víkend konalo pilotné testovanie, ležia pri hraniciach s Poľskom. Maciej Przybylski, virológ z Lekárskej univerzity vo Varšave tvrdí, že nižšia citlivosť mnohými spochybňovaných antigénových testov nemusí byť ich nevýhodou."Dá sa to považovať za výhodu, pretože takto vystrihneme všetkých ľudí, ktorí majú v tele malé množstvo vírusu, od tých, ktorí vírus šíria a predstavujú hrozbu pre okolie," vyhlásil podľa webu medonet.pl a dodal, že najlepšie v prípade Slovákov by bolo, ak by sa po vykonaní antigénových testov potvrdila vierohodnosť výsledku aj PCR testom.Použitie antigénových testov v masovom meradle preferuje aj epidemiológ Michael Mina z americkej Harvardovej univerzity. "Možno nezachytia každého, ale odhalia tých, ktorí infikujú najviac, čiže v skratke - pomôžu pochytať tzv. superroznášačov SARS-CoV-2," poznamenal podľa portálu medrxiv.org, ktorý vlastní Yalova univerzita a Cold Spring Harbor Laboratory.