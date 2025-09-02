Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, odvedenú prácu nie sú ochotní akceptovať



Mesto Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, v aktuálnom stave dielo neprevezme. To podľa primátora Petra Bročku znamená, že zhotoviteľ musí v rámci reklamačného ...



titulka trnava 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, v aktuálnom stave dielo neprevezme. To podľa primátora Petra Bročku znamená, že zhotoviteľ musí v rámci reklamačného konania na vlastné náklady odfrézovať a nanovo vyasfaltovať tie časti, ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu. Problémom je podľa primátora napríklad zvlnenie asfaltu, ale aj zaústenie kanalizačných vpustí a poklopov.


Nie sme ochotní akceptovať prácu, ktorá nespĺňa nejaké naše štandardy,“ dodal Bročka. Trnava by mala za asfaltovanie druhej časti Mikovíniho ulice zaplatiť približne 500 tisíc eur, práce vykonáva firma, s ktorou mesto spolupracuje dlhodobo. Primátor Bročka skonštatoval, že má pochopenie aj pre chyby, ktoré sa jednoducho stávajú, ale zhotoviteľ musí v takýchto prípadoch rátať s tým, že ho to bude niečo stáť.

V rámci rekonštrukcie bol odfrézovaný pôvodný kryt vozovky, položená vrstva asfaltového betónu, urobené boli lokálne opravy a doplnené cestné obrubníky. Vymenené boli tiež poškodené kanalizačné vpusty a výškovo upravené uzávery a poklopy inžinierskych sietí. Mikovíniho ulica sa nachádza v priemyselnej časti mesta, často cez ňu prechádzajú nákladné autá. Tvorí akúsi spojnicu medzi Zelenečskou a Nitrianskou ulicou. V priebehu augusta sa robila rekonštrukcia druhej časti tejto ulice, prvá časť bola urobená ešte v roku 2019.

Zdroj: SITA.sk - Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, odvedenú prácu nie sú ochotní akceptovať © SITA Všetky práva vyhradené.

