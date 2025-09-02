Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. septembra 2025

Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Od začiatku septembra začínajú úrady práce vydávať takzvané integrované posudky, ktoré zlúčia doteraz oddelené posudzovanie zdravotného stavu a sociálnej situácie pri žiadostiach o kompenzačné pomôcky a ...



67b30149e3be3224230500 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Od začiatku septembra začínajú úrady práce vydávať takzvané integrované posudky, ktoré zlúčia doteraz oddelené posudzovanie zdravotného stavu a sociálnej situácie pri žiadostiach o kompenzačné pomôcky a sociálne služby. Minister práce Erik Tomáš zdôraznil, že tieto zmeny neovplyvnia už priznané peňažné príspevky na kompenzáciu. „Nebudú sa teda nanovo prehodnocovať,“ uistil.

Dve časti procesu


Nový posudkový proces sa bude skladať z dvoch častí. Najskôr sociálny pracovník vyhodnotí sociálne pomery žiadateľa, následne posudkový lekár posúdi jeho zdravotný stav. Výsledný posudok vznikne len vtedy, ak sa obaja odborníci zhodnú. V prípadoch, kde k dohode nedôjde, rozhodne odborné konzílium.

Úrady práce by mali integrovaný posudok vydať do šesťdesiat dní. V mimoriadne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o ďalších šesťdesiat dní. Výhodou tohto zjednoteného postupu je, že žiadateľ sa dozvie v jednom procese, na aké druhy kompenzačných príspevkov a sociálnych služieb má nárok.

Nový prístup štátu


Samotný proces posudzovania bude začínať vyplnením dotazníka, na základe ktorého sociálny pracovník vycestuje priamo do domácnosti posudzovanej osoby. Na zabezpečenie tohto systému ministerstvo práce zakúpilo 48 vozidiel určených na terénne výjazdy. Po sociálnom šetrení nasleduje zdravotná časť, ktorú vypracuje posudkový lekár. Zároveň sa nemení zoznam diagnóz, ktoré môžu viesť k určeniu ťažkého zdravotného postihnutia.

Novinkou je však prístup štátu, ktorý bude po novom klásť dôraz na mieru funkčného obmedzenia – teda konkrétny dopad ochorenia na mentálne alebo fyzické schopnosti posudzovanej osoby. V súvislosti s reformou systémových zmien posudkového procesu ministerstvo práce posilnilo aj personálne kapacity. K dnešnému dňu navýšilo počet posudkových lekárov o 96 a počet sociálnych pracovníkov o 137.

Zdroj: SITA.sk - Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

