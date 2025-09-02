|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO
Od začiatku septembra začínajú úrady práce vydávať takzvané integrované posudky, ktoré zlúčia doteraz oddelené posudzovanie zdravotného stavu a sociálnej situácie pri žiadostiach o kompenzačné pomôcky a ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Od začiatku septembra začínajú úrady práce vydávať takzvané integrované posudky, ktoré zlúčia doteraz oddelené posudzovanie zdravotného stavu a sociálnej situácie pri žiadostiach o kompenzačné pomôcky a sociálne služby. Minister práce Erik Tomáš zdôraznil, že tieto zmeny neovplyvnia už priznané peňažné príspevky na kompenzáciu. „Nebudú sa teda nanovo prehodnocovať,“ uistil.
Nový posudkový proces sa bude skladať z dvoch častí. Najskôr sociálny pracovník vyhodnotí sociálne pomery žiadateľa, následne posudkový lekár posúdi jeho zdravotný stav. Výsledný posudok vznikne len vtedy, ak sa obaja odborníci zhodnú. V prípadoch, kde k dohode nedôjde, rozhodne odborné konzílium.
Úrady práce by mali integrovaný posudok vydať do šesťdesiat dní. V mimoriadne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o ďalších šesťdesiat dní. Výhodou tohto zjednoteného postupu je, že žiadateľ sa dozvie v jednom procese, na aké druhy kompenzačných príspevkov a sociálnych služieb má nárok.
Samotný proces posudzovania bude začínať vyplnením dotazníka, na základe ktorého sociálny pracovník vycestuje priamo do domácnosti posudzovanej osoby. Na zabezpečenie tohto systému ministerstvo práce zakúpilo 48 vozidiel určených na terénne výjazdy. Po sociálnom šetrení nasleduje zdravotná časť, ktorú vypracuje posudkový lekár. Zároveň sa nemení zoznam diagnóz, ktoré môžu viesť k určeniu ťažkého zdravotného postihnutia.
Novinkou je však prístup štátu, ktorý bude po novom klásť dôraz na mieru funkčného obmedzenia – teda konkrétny dopad ochorenia na mentálne alebo fyzické schopnosti posudzovanej osoby. V súvislosti s reformou systémových zmien posudkového procesu ministerstvo práce posilnilo aj personálne kapacity. K dnešnému dňu navýšilo počet posudkových lekárov o 96 a počet sociálnych pracovníkov o 137.
