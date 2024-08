Trnava sa smutne lúči s pohárovou Európou, Spartak nezachránili ani penalty

Rozhodnúť musela „lotéria“ z bieleho bodu

Rozstrel netrénovali

16.8.2024 (SITA.sk) - Takto si v slovenskom futbalovom klube FC Spartak Trnava určite nepredstavovali odvetný súboj 3. predkola Európskej konferenčnej ligy 2024/2025 na trávniku Wisly Krakov . „Andeli“ mali pred štvrtkovým duelom v Poľsku náskok 3:1 z domáceho zápasu, ktorý mohol byť i vyšší, ak by trebárs strela Martina Mikoviča v závere duelu v Trnave neskončila na brvne. Wisla pred vlastným publikom dokázala zmazať manko a napokon postúpila po jedenástkovom rozstrele.V riadnom hracom čase sa duel skončil 2:0 pre Krakovčanov. Tí v predĺžení zvýšili na 3:0 a zdalo sa, že už hosťom nedovolia vrátiť sa do zápasu.Skúsený harcovník na hrote Spartaka Michal Ďuriš však znížil na 1:3 a napokon musela rozhodnúť až „lotéria“ z bieleho bodu. A bola to poriadna dráma, ktorá sa skončila až v 14. sérii po tom, ako svoj pokus nepremenil stopér Trnavy Sebastián Kóša . Wisla v rozstrele triumfovala 12:11.Trnavčania podali v Krakove diametrálne odlišný výkon ako doma, čo bol podľa trénera Michala Gašparíka ml. dôvod, prečo hostia v Poľsku napokon neuhrali postupový výsledok.„Naším cieľom bolo dať prvý gól. Neboli sme však schopní prihrať si. Oni boli kombinačne lepší, behali...Aj za pomoci ľudí nás 'zožrali'. Nech sme robili, čo sme robili, striedania, nič nepomohlo. Domáci boli lepší,“ povedal trnavský kouč pri mikrofóne STVR.Napriek nepodarenému zápasu to napokon boli Trnavčania, kto mohol zasadiť súperovi K.O. a preniknúť do play-off EKL. V rozstrele už na konci piatej série mohli rozhodnúť, no Filip Bainovič nedal. V 14. sérii potom nepochodil spomenutý Kóša. Predtým v úvodnej sérii neskóroval ani Michal Ďuriš, ktorý zložil reparát v 12. sérii, keď už mali za sebou svoje jedenástky aj obaja brankári.„Dvaja hráči, ktorým som najviac veril pri jedenástkach, prvý a posledný, zlyhali. Bohužiaľ, to sa vo futbale stáva. Rozstrel sme netrénovali, pretože som nechcel priťahovať predĺženie. Tí, ktorí nie sú exekútormi, však dali, a naopak tí, ktorí to kopú, nedali.“