Pospíšil spochybnil svoju účasť na olympijskej kvalifikácii. Zaskočila ma tá správa, hovorí útočník o hráčoch z KHL

16.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil spochybnil svoju účasť v nadchádzajúcej kvalifikácii o postup na zimné olympijské hry v roku 2026. V rozhovore pre denník Šport uviedol, že správa o tom, že v tíme majú byť aj hráči z ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) , ho zaskočila, a preto ešte prehodnotí svoju účasť na bratislavskom kvalifikačnom turnaji v dňoch 29. augusta - 1. septembra.„Zaskočila ma tá správa, uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo som sa všetko dozvedel len pred chvíľou. Musím tú informáciu najprv spracovať. V najbližších dňoch sa rozhodnem, či pôjdem reprezentovať," uviedol Martin Pospíšil, útočník Calgary Flames v NHL.„Som človek, ktorý má morálne zásady, cez ktoré sa dá ťažko prejsť. Je to náročná situácia, keďže si môžem splniť sen zahrať s bratom. Je to stále pre mňa česť obliecť si národný dres. Niekedy však musí dať človek šport bokom, ale rozpráva sa mi o tom teraz ťažko. Rozhodnem sa v najbližších dňoch," dodal M. Pospíšil.Na margo slabej či podcenenej komunikácie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v súvislosti so zavolaním hráčov z KHL do reprezentácie M. Pospíšil ešte dodal: „Komunikácia možno prebehla s lídrami a zobrali to v pohode. Počul som vyjadrenia, že Kazachstan má veľa hráčov z KHL, prečo by sme ich nemohli mať my. Musím si to celé premyslieť.“SZĽH sa k situácii aj nominácii na olympijskú kvalifikáciu oficiálne vyjadrí až v pondelok 19. augusta na tlačovej konferencii. Dosiaľ vedenie slovenského hokeja informovalo netradičnou formou fotohádaniek na sociálnych sieťach len o niekoľkých hráčoch z NHL resp. AHL, ktorí by mali byť v tíme Craiga Ramsayho na prelome augusta a septembra.Ide o útočníkov Tomáša Tatara Adama Sýkoru a už spomenutého Martina Pospíšila ako aj obrancov Patrika Kocha Šimona Nemca . Iný obranca Mário Grman , ktorý bude od novej sezóny pôsobiť v ruskom Vladivostoku, v rozhovore na sociálnej sieti Telegram potvrdil, že dostal pozvánku do národného tímu na olympijskú kvalifikáciu.Slováci na predchádzajúcich ZOH v čínskom Pekingu získali vo februári 2022 bronzové medaily. O účasť na nasledujúcich ZOH však musia bojovať v kvalifikácii, keďže v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) boli po minuloročných MS až na 9. pozícii a tá im patrí aj v súčasnosti.Na turnaji v Bratislave budú súpermi Slovákov postupne Rakúšania, Maďari a Kazachovia. Pod päť kruhov sa dostanú víťazi každej z troch skupín tejto fázy, ďalšie sa uskutočnia v lotyšskej Rige a dánskom Aalborgu.Je možné, že z IIHF dodatočne "posunie" na ZOH 2026 ešte jeden národný tím, keďže medzi účastníkmi nateraz figurujú aj Rusi a zatiaľ nie je jasné, či v čase konania turnaja budú späť súčasťou medzinárodného hokeja. Vypadli z neho po tom, ako ruské vojská vo februári 2022 rozpútali vojnu na ukrajinskom území a tá stále trvá.